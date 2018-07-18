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Видео: девочка упала с моста и повисла на проводах при попытке сделать селфи
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Видео: девочка упала с моста и повисла на проводах при попытке сделать селфи 

Пятый канал 44 минуты назад
Фото: Пятый канал
В сети появился жуткий ролик из Нижне-Хлебного парка в Самаре, где 13-летняя девочка повисла на огромной высоте над железнодорожными путями. По предварительным данным, она зашла за защитное ограждение в погоне за красивым снимком, оступилась и полетела вниз прямо на провода. Очевидцы успели позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся. До приезда спасателей они умоляли ребенка не двигаться и пытаться спуститься.
Как сообщает телеканал РЕН, самарская семиклассница осталась жива. Сейчас она находится в местной больнице. Врачи сообщают, что у нее серьезные ожоги и черепно-мозговая травма.
Ранее Пятый канал рассказывал, как селфи с акулами едва не стоило беззаботной американке жизни:
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