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«Нам по пути»: BlaBlaCar запустил первую ТВ-кампанию
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«Нам по пути»: BlaBlaCar запустил первую ТВ-кампанию 

Sostav.ru 28 минут назад
Фото: Sostav.ru
В конце января сервис BlaBlaCar прошел через серию изменений, представив пользователям новую айдетику и усовершенствованный алгоритм поиска попутчиков. Как говорится, дальше — больше, поэто вслед за масштабным ребрендингом сервис нашел в себе смелость (и деньги) запустить ТВ-кампанию, ролики из которой пройдут на нескольких федеральных каналах.
Основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла ранее определил новую миссию проекта: помогать людям быть ближе друг к другу и к тем местам, которые они любят. Связи, которые возникают и укрепляются, благодаря совместным поездкам, продвигает и ТВ-кампания.
Слоган «Нам по пути!» подчеркивает самую важную характеристику BlaBlaCar: 15 миллионов российских пользователей без труда могут найти попутчиков даже при поездках на небольшие расстояния.
ТВ-кампания BlaBlaCar стартовала 16 июля. В течение пяти недель ролики будут транслироваться сразу на нескольких федеральных каналах — «Россия 24», НТВ, ТНТ, Че, СТС, 2×2 и др.
Разработка кампании велась совместно с агентством Change.
Амели Сегуре (Amélie Séguret), директор по маркетингу компании BlaBlaCar
Наш ролик о свободе передвижений и ценности человеческих отношений, которые помогает поддерживать BlaBlaCar. В нем нет сюжета. Он состоит из счастливых и искренних моментов встречи с любимыми людьми, моментов, полных добра и нежности. С BlaBlaCar мы можем быть ближе друг другу не только в географическом смысле, но и человеческом, эмоциональном, душевном.
Патрик Мерсьер (Patrick Mercier), президент агентства Change
Мы гордимся этим сотрудничеством. Во-первых, потому что BlaBlaCar — это яркий представитель бизнес-проектов нового поколения. Во-вторых, потому что компания имеет исключительно положительную репутацию среди широких слоев населения. Это говорит о том, что BlaBlaCar создает нужный продукт, делающий жизнь людей проще".
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