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На автомобилистов, которые ищут попутчиков, могут наложить ограничения
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На автомобилистов, которые ищут попутчиков, могут наложить ограничения 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Правительство решило создать специальную целевую группу, которая будет заниматься разработкой механизма для регулирования правил перевозки для тех автомобилистов, которые ищут попутчиков. Таким образом, чиновники решили открыть новый способ пополнения бюджета.
В последнее время сайты по поиску попутчиков для совместных путешествий становятся всё более популярными. При этом, такая интернет-площадка, как BlaBlaCar считает, что деятельность таких автомобилистов просто нельзя назвать бизнесом, ведь они на самом деле не работают, а просто ищут людей для того, чтобы, чтобы разделить с ними трату на топливо. Кроме того, такое же мнение поддерживает директор института экономики транспорта. Он отметил, что такие перевозки нельзя считать коммерческими. Ведь водители платят все транспортные налоги, приобретают топливо за обычную цену, проходят техосмотр и платят за страховку. В результате, для того, чтобы отбить все эти затраты один километр пути должен стоить как минимум 6.2 рубля, тогда как после мониторинга средней стоимости одного километра пути выходит, что те, кто ищут попутчиков, получают не более 4.14 рублей за километр.
Независимые же эксперты полагают, что необходимо разработать специальную базу, которая позволит разграничить водителей на тех, кто собирается работать извозчиками и получать за это деньги и на тех, кто просто хочет компенсировать траты на топливо, отправляясь по конкретному направлению по личным целям.
Профильные сервисы уже предложили несколько путей для регулирования этой сферы деятельности. К примеру, если человек будет осуществлять только одну перевозку в день, включая маршрут туда-обратно, то его нельзя будет считать извозчиком.
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