Яблочная шарлотка

Конец лета и начало осени — самое время готовить самые разнообразные блюда с яблоками. Предлагаем вам начать с классической яблочной шарлотки.

Ингредиенты

Яйца 3 шт.

мука 1 стакан

сахар 1 стакан

яблоки 1 кг корица 0,5 ч. л.

коньяк или бренди 2 ст. л.

Способ приготовления

Яблоки очистите, удалите сердцевины, мякоть нарежьте дольками. Посыпьте корицей, добавьте коньяк и оставьте. Чтобы яблоки не потемнели, можно полить их лимонным соком.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яйца взбейте с сахаром в крепкую пену. Понемногу добавьте муку, аккуратно перемешивая ложкой. В смазанную маслом форму выложите яблоки и залейте их тестом. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 35-40 минут.