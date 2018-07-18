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Яблочная шарлотка
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Яблочная шарлотка 

Карельские вести 48 минут назад
Конец лета и начало осени — самое время готовить самые разнообразные блюда с яблоками. Предлагаем вам начать с классической яблочной шарлотки.
Ингредиенты
Яйца 3 шт.
мука 1 стакан
сахар 1 стакан
яблоки 1 кг  корица 0,5 ч. л.
коньяк или бренди 2 ст. л.
Способ приготовления
Яблоки очистите, удалите сердцевины, мякоть нарежьте дольками. Посыпьте корицей, добавьте коньяк и оставьте. Чтобы яблоки не потемнели, можно полить их лимонным соком.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яйца взбейте с сахаром в крепкую пену. Понемногу добавьте муку, аккуратно перемешивая ложкой. В смазанную маслом форму выложите яблоки и залейте их тестом. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 35-40 минут.
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