Saudi Aramco хочет купить долю в нефтехимической компании SABIC

EPA/ALI HAIDER

Москва , 19 июля — «Вести. Экономика». Saudi Aramco намерена купить стратегический пакет акций саудовского нефтехимического производителя SABIC, что может повысить рыночную оценку государственного нефтяного гиганта перед запланированным первоначальным публичным размещением (IPO).

В заявлении Aramco говорится, что обсуждение покупки доли в SABIC посредством частной сделки прошло только на ранней стадии, причем сделка обсуждалась с публичным инвестиционным фондом (PIF) королевства.

SABIC, акции которой размещены на бирже Саудовской Аравии , является четвертой по величине нефтехимичесской компанией, 70% ее акций принадлежат PIF, крупнейшему суверенному фонду страны. Компания имеет рыночную капитализацию в размере более $100 млрд

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco пригласила банки на консультативную роль в потенциальном приобретении стратегического пакета акций Saudi Basic Industries Corp (SABIC), согласно информации от двух источников с прямым знанием этого вопроса.

Aramco заявила, что оценивает ряд возможностей для приобретения, как местных, так и глобальных, в соответствии со своей стратегией перебалансировки своего портфеля путем дальнейшего продвижения в нефтехимическом секторе.