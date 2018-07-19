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Saudi Aramco хочет купить долю в нефтехимической компании SABIC
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Saudi Aramco хочет купить долю в нефтехимической компании SABIC 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
EPA/ALI HAIDER
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Saudi Aramco намерена купить стратегический пакет акций саудовского нефтехимического производителя SABIC, что может повысить рыночную оценку государственного нефтяного гиганта перед запланированным первоначальным публичным размещением (IPO).
В заявлении Aramco говорится, что обсуждение покупки доли в SABIC посредством частной сделки прошло только на ранней стадии, причем сделка обсуждалась с публичным инвестиционным фондом (PIF) королевства.
SABIC, акции которой размещены на бирже Саудовской Аравии, является четвертой по величине нефтехимичесской компанией, 70% ее акций принадлежат PIF, крупнейшему суверенному фонду страны. Компания имеет рыночную капитализацию в размере более $100 млрд
Ранее сообщалось, что Saudi Aramco пригласила банки на консультативную роль в потенциальном приобретении стратегического пакета акций Saudi Basic Industries Corp (SABIC), согласно информации от двух источников с прямым знанием этого вопроса.
Aramco заявила, что оценивает ряд возможностей для приобретения, как местных, так и глобальных, в соответствии со своей стратегией перебалансировки своего портфеля путем дальнейшего продвижения в нефтехимическом секторе.
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