Американский спецназ штрафуют за «окей» расизму

Американских наркополицейских оштрафовали и отстранили от работы за фотографию с перевернутым жестом «окей». Знак используется в детской игре, и в то же время означает «власть белой расы», что и послужило поводом для наказания.

Мэр Алабамы лично способствовал отстранению четырёх офицеров спецгруппы наркополиции в округе Джаспер за «расистский жест». Офицеры сфотографировались, изображая перевернутый жест «ОК», снимок опубликовала местная газета The Daily Mountain Eagle.

Возможно, офицеры вспомнили детство, поскольку это жест из популярной игры «circle game», отметил портал LEO Affairs. По правилам игры, ребёнок делает круг из большого и указательного пальца, опускает руку ниже талии и с помощью различных ухищрений заставляет других игроков взглянуть на круг. Тот, кто опустит взгляд на руку ведущего игрока, считается проигравшим и получает удар по руке или по плечу.

Но другие утверждают, что речь идёт о «взрослых играх» и расистском жесте, разжигающем ненависть и означающем «власть белой расы» («white power»), указал Fox News . В этом случае три оттопыренных пальца похожи на английскую букву W, а кружок из указательного и большого пальца напоминает перевёрнутую букву Р. С подобной логикой согласился и мэр Дэвид О` Мэри. По его словам, такие фотографии недопустимы для офицеров полиции по борьбе с наркотиками — население должно иметь доверие к работе правоохранителей. Он добавил, что не разговаривал с отстранёнными офицерами и не выяснял, что правоохранители действительно подразумевали под своим жестом, однако уверен: «Это противоречит нашей работе в городе. Это не наше мышление. Мы к таким вещам не прибегаем. Они руководствовались плохими суждениями».

Впрочем, местные жители с ним не согласны. «Это простая детская игра „circle game“», сказал один из них порталу ABC 33/40 News. С этим мнением согласились и другие опрошенные.

Пока что офицеров решили отстранить от работы на две недели. Кроме того, они будут оштрафованы в размере недельного заработка, сообщил портал KLEWTV. Мэр отметил, что обсуждал ситуацию с двумя высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов , которые являются афроамериканцами: «Они считают, что это вполне справедливая мера».