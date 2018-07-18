«Инженеры будущего» научились конструировать роботов 

По словам одного из спикеров факультета цифровых технологий Андрея Голубовича, представляющего Раменское приборостроительное конструкторское бюро, главной целью недельной работы на форуме было посредством обзорных лекций дать ребятам актуальные знания в области электроники и цифровых технологий, а также научить применять эти знания на практике.
— Практическая часть обучения состоит из четырех конкурсов, позволяющих участникам форума продемонстрировать свою теоретическую подготовку и способность мыслить творчески, — рассказал Андрей Голубович. -Я рад возможности передать ребятам часть своих знаний и опыта. Хочется верить, что, вернувшись на свои предприятия и в вузы, они будут тиражировать полученные в ходе форума навыки.
Первый, самый важный для итоговой оценки конкурс заключался в создании робота, который, имитируя выполнение реальной производственной задачи, принимает радиосигнал с командой, и перевозит контейнер с грузом из условной зоны заготовительного производства в заданную зону токарной или фрезерной обработке на станках с ЧПУ.
Второй конкурс — авиамоделирование. Ребятам нужно было собрать типовую модель самолета с радиоуправлением. Здесь была возможность поэкспериментировать с дизайном и проявить себя еще и творчески. Третий конкурс — «Развлекательная механика». Задача — из подручных средств собрать механизм, позволяющий переместить шарик из одной точки в другую. Чем больше при этом задействовано «передаточных звеньев», чем креативнее окажется подход к выполнению задания — тем выше оценка. Наконец, четвертый конкурс — изготовление светодиодного логотипа команды с использованием самодельной печатной платы.
Кстати, на семь команд студентов факультета цифровых технологий поделили с помощью… конфет.
— На первом занятии спикеры поставили перед нами пять контейнеров с конфетами и предложили выбрать одну. Те, у кого оказались одинаковые — попали в одну команду, — вспоминает участник форума, студент Донецкого национального технического университета Дмитрий Мезенцев. — Я впервые участвую в форуме «Инженеры будущего» и рад возможности обменяться опытом, обзавестись интересными знакомствами. Сюда приезжают интересные спикеры с богатым опытом, здесь представлены крупные российские концерны и ведущие вузы. Много представителей "АвтоВАЗа", в том числе и в моей команде. Они очень «крутые», всегда генерируют интересные идеи. А еще здесь много иностранных участников, и мы получили хорошую языковую практику.
Напомним, VII Международноый молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проходит в Ульяновской области с 10 по 21 июля. Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, Лига содействия оборонным предприятиям. Партнеры: ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Информационные партнеры: Молодежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!».