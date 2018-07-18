«Инженеры будущего» научились конструировать роботов

По словам одного из спикеров факультета цифровых технологий Андрея Голубовича, представляющего Раменское приборостроительное конструкторское бюро , главной целью недельной работы на форуме было посредством обзорных лекций дать ребятам актуальные знания в области электроники и цифровых технологий, а также научить применять эти знания на практике.

— Практическая часть обучения состоит из четырех конкурсов, позволяющих участникам форума продемонстрировать свою теоретическую подготовку и способность мыслить творчески, — рассказал Андрей Голубович. -Я рад возможности передать ребятам часть своих знаний и опыта. Хочется верить, что, вернувшись на свои предприятия и в вузы, они будут тиражировать полученные в ходе форума навыки.

Первый, самый важный для итоговой оценки конкурс заключался в создании робота, который, имитируя выполнение реальной производственной задачи, принимает радиосигнал с командой, и перевозит контейнер с грузом из условной зоны заготовительного производства в заданную зону токарной или фрезерной обработке на станках с ЧПУ.

Второй конкурс — авиамоделирование. Ребятам нужно было собрать типовую модель самолета с радиоуправлением. Здесь была возможность поэкспериментировать с дизайном и проявить себя еще и творчески. Третий конкурс — «Развлекательная механика». Задача — из подручных средств собрать механизм, позволяющий переместить шарик из одной точки в другую. Чем больше при этом задействовано «передаточных звеньев», чем креативнее окажется подход к выполнению задания — тем выше оценка. Наконец, четвертый конкурс — изготовление светодиодного логотипа команды с использованием самодельной печатной платы.

Кстати, на семь команд студентов факультета цифровых технологий поделили с помощью… конфет.