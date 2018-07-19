В Кузнецке начальник управления капитального строительства уличен в служебном подлоге

Начальник управления капитального строительства Кузнецка предстанет перед судом за совершение служебного подлога. Материалы уголовного дела были переданы служителям Фемиды для рассмотрения по существу.

Согласно материалам дела, в октябре 2017 года обвиняемый заключил муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта фонтана на улице Ленина. Победителем аукциона стал местный индивидуальный предприниматель, с которым и было заключено соглашение. Средства на осуществление ремонтных работ были выделены из регионального и федерального бюджетов.

Спустя месяц начальник управления подготовил акт о приемке выполненных работ, согласно которому исполнитель выполнил окраску грязеуловительных решеток. Обвиняемый также составил справку о стоимости выполненных работ и затрат. Между тем, никаких работ на объекте выполнено не было. Мужчина просто хотел получить премию за IV квартал минувшего года, из-за чего и прибег к обману.

В начале декабря работы по контракту были выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, начальник управления в очередной раз изготовил акт о приемке выполненных работ, где указал, что подрядчик осуществил прокладку трубопровода в бассейне фонтана, отделочные работы в помещении насосной и гидроизоляцию. Обвиняемый предоставил исполнителю право на получение оплаты работ без их фактического исполнения, выдав ему соответсвующую справку.

«На основании указанных официальных документов, содержащих заведомо ложные сведения, в середине декабря 2017 года с лицевого счета Управления капитального строительства Кузнецка индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства на общую сумму более 5 млн 200 тысяч рублей», — уточняют в ведомстве.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Теперь его судьбу будет вершить районный суд.