Ещё
В Кузнецке начальник управления капитального строительства уличен в служебном подлоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузнецке начальник управления капитального строительства уличен в служебном подлоге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник управления капитального строительства Кузнецка предстанет перед судом за совершение служебного подлога. Материалы уголовного дела были переданы служителям Фемиды для рассмотрения по существу.
Согласно материалам дела, в октябре 2017 года обвиняемый заключил муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта фонтана на улице Ленина. Победителем аукциона стал местный индивидуальный предприниматель, с которым и было заключено соглашение. Средства на осуществление ремонтных работ были выделены из регионального и федерального бюджетов.
Спустя месяц начальник управления подготовил акт о приемке выполненных работ, согласно которому исполнитель выполнил окраску грязеуловительных решеток. Обвиняемый также составил справку о стоимости выполненных работ и затрат. Между тем, никаких работ на объекте выполнено не было. Мужчина просто хотел получить премию за IV квартал минувшего года, из-за чего и прибег к обману.
В начале декабря работы по контракту были выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, начальник управления в очередной раз изготовил акт о приемке выполненных работ, где указал, что подрядчик осуществил прокладку трубопровода в бассейне фонтана, отделочные работы в помещении насосной и гидроизоляцию. Обвиняемый предоставил исполнителю право на получение оплаты работ без их фактического исполнения, выдав ему соответсвующую справку.
«На основании указанных официальных документов, содержащих заведомо ложные сведения, в середине декабря 2017 года с лицевого счета Управления капитального строительства Кузнецка индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства на общую сумму более 5 млн 200 тысяч рублей», — уточняют в ведомстве.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Теперь его судьбу будет вершить районный суд.
Фото:Е. Поторочин/ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития» «Введение НДС для иностранных интернет-магазинов – правильное решение»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми75
Российская база в Сирии уничтожила НЛО179
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»93
В Хабаровске умер российский миллиардер41
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение