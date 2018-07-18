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Демарш засчитан: куда пойдут 80 миллиардов долларов
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Демарш засчитан: куда пойдут 80 миллиардов долларов 

News.ru 54 минуты назад
Фото: News.ru
Неожиданно без лишнего шума сбылось горячее желание многих наших экономистов, всегда с подозрением относившихся к российским вложениям в американские госбумаги. Ещё вчера за океаном по реестру за Россией числилось более ста миллиардов долларов, причём ещё весной мы пополняли американскую копилку. А сейчас, если судить по докладу заокеанского Минфина, наши активы в тамошние трежерис едва превышают четырнадцать миллиардов.
Ясно, что такой вывод живых денег — жест чисто политический. Такой денежный исход — один из немногих инструментов, способных показать янки наше неудовольствие их позицией. Других демонстративных рычагов все рано нет. Учитывая в том числе ничтожные объемы наших экономических связей. Собственно, для американцев и такая продажа — небольшая проблема, их бумаги все ещё в цене и ликвидны. Но, повторимся, демарш засчитан.
В конце концов, наши вливания в штатовскую экономику всегда встречали яростную критику внутри страны. Всегда считалось, что они результат некоего тайного сговора нашей элитки с руководством «вашингтонского обкома». Причём сговор этот, существующий чуть не со времен Гайдара с Чубайсом, заключается в том, что всю сверхприбыль, выручаемую страной от торговли растущими в цене углеводородами, мы вновь возвращаем за океан. И, таким образом, тамошние воротилы пользуются русскими национальными богатствами чуть не бесплатно. Фактически за ничтожный процент. Надо сказать, что и знаменитое «бюджетное правило», предусматривавшее отсечение и стерилизацию части нефтяной маржи свыше определенной установленной цифры, также воспринималось, как проявление зависимости от давления Штатов и отсутствие суверенитета в области экономики. Во всяком случае, тот же Алексей Кудрин никак не мог членораздельно ответить на постоянно повторявшийся вопрос: почему, по его мнению, приход столь зазываемых западных инвестиций не грозит нам инфляцией, а вот использование в своей же экономике своих же дополнительных доходов — путь к разбалансировке финансов.
Global Look Press/Zamir Usmanov
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
К тому же оппозиция постоянно укоряла власти в том, что они держат свои деньги под два процента за океаном, а занимают на финансовых рынках средства под шесть. Ну, не абсурд ли?
Ну, и, наконец, постоянный риск, что Штаты применят к нам «иранский вариант» и просто заморозят наши вложения, подпирающие их госдолг. Фактически уже иных санкций, способных как-то ещё задеть Россию, в арсенале наших «доброжелателей» просто не остаётся. Теперь деньги в основном выведены. И все критики теряют выигрышный аргумент атаки на власти под этим углом зрения.
Вопрос, что с этими деньгами делать дальше. Вряд ли Минфин допустит их использование на финансирование реальной экономики. В лучшем случае, их немалая часть пойдёт на закупку золота, часть которого в нашем золото-валютном резерве невелика..
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