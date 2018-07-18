Путин: Москва задает стандарты развития городов

В символичном для Москвы месте — «Зарядье» — собрались лучшие урбанисты, экономисты и архитекторы со всего мира. Темой восьмого по счету форума стали городские преобразования и трансформации последнего десятилетия, передает «ТВ Центр». Конечно, Москве есть что сказать и показать.

"Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задаёт стандарты развития современных мегаполисов. За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные изменения. Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта: от метро и автобусов до современных цифровых платформ для такси. Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания качественной городской среды, восстанавливать уют городских московских улиц, сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр", — заявил на форуме президент Владимир Путин.

По скорости изменений городской среды Москве нет равных. В российской столице реализуются проекты общероссийского масштаба — это и развитие метро, и строительство дорог. Интерактивная экспозиция правительства города наглядно демонстрирует, что в мегаполисе уже происходит и что будет сделано. Сергей Собянин представил Владимиру Путину концепцию транспортного развития столицы. Оно включает в себя комплексную модернизацию наземного транспорта, метро, строительство автомобильных дорог.

"Метро в Москве будет в два раза больше, МЦК и проект подземного кольца и радиусов метро. Половина этой работы в этом году будет уже завершена. Появятся 400 с лишним километров наземного метро, которые свяжут пригороды Москвы и Москву транзитным трафиком. По сути дела, наземным метро", — рассказал Сергей Собянин.

Оно вместе с подземкой и МЦК даст еще 1000 километров дорог. А это уже передовой стандарт по обеспечению города транспортом. Другие актуальные темы Форума — Единая медицинская информационно аналитическая система и портал «Наш город»

311 километров благоустроенного городского пространства появились в Москве благодаря программе «Моя улица». Она стартовала в 2011 году. И вот результат — спрятаны под землю все коммуникации, исчезли стихийные рынки и парковки. По Москве стало приятно, комфортно и безопасно гулять. Развитие общественных пространств иностранные эксперты не только оценили, а взяли на заметку.

"Я очень впечатлен развитием парков и городских пространств в Москве. Мне кажется, это большое упущение многих городов. Хорошая возможность в центре города не только отдохнуть, но и провести масштабное мероприятие, подобное этому", — делится впечатлениями глава по вопросам городского развития администрации Торонто Майкл Колм.

"Москва невероятно трансформировалась за 8 лет, что я приезжаю сюда. На каждом форуме я отмечаю перемены. И по статистике Москва стоит на втором месте после Лондона, где жители не хотят уезжать из города", — говорит депутат Национального собрания Франции, экс-министр по делам городского развития и Большого Парижа 2010 — 2012гг. Леруа Морис.

Вот и фанаты, приехавшие на чемпионат мира по футболу, не скупились на комплименты Москве, и открыто заявляли мундиаль — лучший по организации, безопасности и радушию. Миллионы гостей со всего мира, посетившие российскую столицу с начала июня, оценили московский комфорт.

"Обновлённые площади и улицы наших городов стали символом притяжения, дружбы, общения гостей из разных государств мира, а Никольскую улицу в Москве, мы с вами знаем, назвали главной футбольной улицей планеты на эти дни проведения чемпионата. Приятно, что гостям, болельщикам понравилось в России. Они высоко оценили наше радушие и гостеприимство, наши спортивные объекты и транспортную инфраструктуру, наши города, общественные пространства и современную сферу услуг, работу волонтёров, медицинских, коммунальных служб, полиции и других органов, отвечающих за общественный порядок. Что важно, перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной, виртуальный мир — нет, всё было, как у нас говорится, по-настоящему", — заявил Путин.

Преобразования городских пространств привлекают туристов и, в свою очередь, влияют на рост доходов магазинов и кафе. Предприятия платят налоги в бюджет города. Мегаполисы играют определяющую роль в глобальном развитии, являются движущей силой экономического роста страны.

"Так или иначе, мы слышим дискуссию по поводу того, что важнее — московская агломерация или другие города и агломерации. Мне кажется, что это тупиковое направление дискуссии. Мы все важны, мы являемся неотъемлемой частью нашей великой страны России. Невозможно представить Россию без Москвы и невозможно представить Москву без регионов России. Мы дополняем друг друга, мы даём синергию развития, и это залог будущего успеха как нашей страны, так и нашего любимого города", — заявил Сергей Собянин.

Стенд Департамента информационных технологий представил проект умного дома. Квартира мечты пока выглядит как концепт-проект. Не исключено, что базовые опции будут предусмотрены при строительстве жилых кварталов по программе реновации.

"Мы можем смотреть, сколько на текущий момент потратили электроэнергии, воды. И сколько для нас это стоит. Исходя из этого ресурса, мы можем посмотреть, какой прогноз стоимости коммунальных услуг у нас будет на конец периода. Если мы видим, что мы эту сумму перебрали, можем начать экономить, включая экорежим", — объясняет генеральный директор компании-разработчика Андрей Прудников.

Некоторые функции и вовсе кажутся сказочными. Вызов скорой помощи в один клик, в консоли уже запрограммированы все персональные данные. Или вызов лифта, не выходя из квартиры. В течение всей недели, что проходит урбанистический форум, разработчики собирают отзывы от экспертов. Говорят и спорят за круглыми столами и на пленарных дискуссиях. И во главе угла Москва. Президент выразил надежду, что грандиозный этап развития Москвы в дальнейшем будет реализован и в других субъектах Федерации.

"Конечно, любые перемены, ремонт, обновление — это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жёстко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые. Но на что хотел бы обратить внимание — ко всем этим мнениям нужно прислушиваться. И в этой связи подчеркну, что мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города", — сказал Путин.

Традиционная, авторитетная площадка, на которой обсуждается настоящее и будущее городов планеты, будет работать до 22 июля.

Анастасия Мартынова, Александр Шкарбанов, Валерия Дзгоева и Андрей Булычев. «ТВ Центр», Москва.