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У калининградца конфисковали смартфон, с которого он публиковал нацистские посты в соцсети
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У калининградца конфисковали смартфон, с которого он публиковал нацистские посты в соцсети 

Клопс.Ru 59 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде приставы конфисковали у 33-летнего горожанина мобильный телефон, с помощью которого мужчина постил в соцсети «Вконтакте» нацистские картинки. Об этом в среду, 18 июля, сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.
Решение о конфискации смартфона было принято Черняховским городским судом, который установил, что 30 января 2018 года калининградец разместил на своей личной странице во «Вконтакте» иллюстрации с изображением нацистской символики. Поступок мужчины был расценен как оскорбление многонационального народа и памяти жертв Великой Отечественной войны.
“Своими действиями гражданин нарушил действия положения п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 6 ФЗ от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП.
На днях судебные приставы исполнили судебное решение и конфисковали у должника предмет административного правонарушения — принадлежащий ему мобильный телефон. После этого исполнительное производство было окончено.
Ранее СК РФ опубликовал мультфильм о подростках, попадающих в тюрьму за лайки и репосты экстремистских публикаций в социальных сетях.
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