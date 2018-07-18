Ещё
Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов 

Агентство «Москва» 57 минут назад
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Левобережный), северо-западе (в районе Строгино), западе (в районах Крылатское и Кунцево), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юге (в районах Чертаново Южное и Бирюлевов Западное), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); в обоих направлениях — на севере (в районах Дмитровский и Западное Дегунино), юго-востоке (в районе Капотня); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), юге (в районе Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском и Боровском шоссе, а также на Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях).
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности, кроме участка на юго-востоке и востоке. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Пречистенской, Котельнической и Серебрянической набережных, на ул. Варварка, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Маросейка.
Агентство «Москва»: последние новости
Случайный свидетель конфликта между соседями в Зеленограде получил ранение из устройства самозащиты М.Ликсутов: Москва может перейти на бескарточную систему оплаты проезда к 2020 г. Информационно-навигационная система для контроля работы общественного транспорта запущена в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры235
Азовское море предложили заминировать86
Россиянам дадут еще один выходной236
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа247
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение