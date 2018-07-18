Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районе Левобережный), северо-западе (в районе Строгино), западе (в районах Крылатское и Кунцево), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юге (в районах Чертаново Южное и Бирюлевов Западное), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); в обоих направлениях — на севере (в районах Дмитровский и Западное Дегунино), юго-востоке (в районе Капотня); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), юге (в районе Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском и Боровском шоссе, а также на Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях).

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности, кроме участка на юго-востоке и востоке. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.