Пробки в Москве достигли девяти баллов

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лосиноостровский), западе (в районах Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районе Ясенево), юге (в Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня); в обоих направлениях — на востоке (в районах Гольяново, Метрогородок и Восточное Измайлово), северо-западе (в районах Строгино и Можайский), юго-западе (в районе Теплый Стан); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), севере (в районе Дмитровский), западе (в районе Кунцево), юге (в районе Бирюлево Западное), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском и Боровском шоссе, а также на Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях). Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 7 до 30 км/ч. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.