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Пробки в Москве достигли девяти баллов
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Пробки в Москве достигли девяти баллов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лосиноостровский), западе (в районах Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районе Ясенево), юге (в Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня); в обоих направлениях — на востоке (в районах Гольяново, Метрогородок и Восточное Измайлово), северо-западе (в районах Строгино и Можайский), юго-западе (в районе Теплый Стан); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), севере (в районе Дмитровский), западе (в районе Кунцево), юге (в районе Бирюлево Западное), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском и Боровском шоссе, а также на Ленинградском и Киевском шоссе (в обоих направлениях). Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 7 до 30 км/ч. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической, Серебрянической, Софийской и Раушской набережных, на ул. Варварка, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Маросейка, Тверская, Неглинная, Кузнецкий Мост, Большая Дмитровка, Большая Никитская, Знаменка, а также в Китайгородском и Театральном проездах, на Новой площади.
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