Страховщиков обяжут заранее называть клиенту срок выплаты и последствия рассрочки

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, согласно которому страховые компании должны будут при заключении договора более подробно, чем сейчас, рассказывать клиенту об условиях страхования. Это позволит избежать многих типичных конфликтов между компаниями и их клиентами, сообщил ТАСС директор департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Андрей Знаменский

"Теперь гораздо больше сведений страховщик должен прописывать в документах, которые обязательно должны быть вручены страхователю при заключении договора. Раньше эти вещи прописывались во внутренних документах компании, а страхователь узнавал о них только при урегулировании, что вызывало большое число конфликтов. Основная задача стандартов — конкретизировать все эти «серые зоны», — сказал Знаменский.

Условия и сроки

Так, стандарт устанавливает, что все правила страхования, на которые ссылается страховщик, он обязан приложить к договору, следует из презентации основных положений стандарта (есть в распоряжении ТАСС). Сейчас страховщики зачастую этого не делают, в итоге ряд условий страхования может быть изложен только во внутренних документах, пояснил Знаменский.

"Бывает ситуация, когда страховщик ссылается на некий стандартный договор, в котором есть условия из разных правил страхования, которые он залицензировал. Неоднократно бывает так, что договор, допустим, туристического страхования имеет ссылки на четыре разных вида правил страхования. И разобраться, какие именно выдержки из этих правил относится к конкретному договору, даже специалисту очень сложно. А неквалифицированный человек это сделать в принципе не может", — указал Знаменский.

Также страховщик должен будет прописать в договоре, в какой срок он принимает решение о выплате с момента подачи всех необходимых документов и в течение какого времени будет осуществлена сама выплата.

"Некоторые страховые компании пишут в договорах, что компания производит выплату в течение пяти дней с момента принятия решения о выплаты. А в какой срок она должна принять решение — она не пишет", — отметил Знаменский, уточнив, что это создает неопределенность для клиентов.

Рассрочка

Стандартами также планируется решить проблему с рассрочкой. Если договором предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то страховщик обязательно должен указать последствия неуплаты очередного взноса.

"Сейчас в договорах страхования с уплатой премии в рассрочку не прописывается, что будет, если человек не уплатил очередной взнос. Это оформляется во внутренних документах компании. Сейчас страховщики трактуют ГК таким образом, что если очередной взнос не заплачен, то договор считается прекращенным. А это далеко не всегда так", — пояснил Знаменский.

Варианты последствий неуплаты, которые будут указаны в договоре: зачет суммы просрочки при выплате, досрочное прекращение договора, изменение условий договора (сокращение срока, снижение страховой суммы, введение франшизы), расторжение договора в судебном порядке и взыскание со страхователя недоплаченной премии.

Кроме того, страховщик будет обязан уведомлять клиента о том, что очередная премия не оплачена, и о последствиях этого. Раньше такая обязанность возникала у страховщика только после решения суда, добавил Знаменский.

Страховщики также будут не вправе требовать от потребителей справки от МВД, если страховой случай не связан с ДТП или противоправными действиями третьих лиц, говорится в стандартах.

"Это было требование МВД. С их точки зрения, имеет место большое количество обращений в органы внутренних дел исключительно за справками для страховых компаний. И МВД говорит, что у них нет функционала просто выдавать справки о повреждениях, которые не связаны с противоправными действиями. Если признаков таких действий нет, клиент может просто обратиться к страховщику без этой справки", — рассказал Знаменский.

Страховщик также будет не вправе требовать от страхователя повторного предоставления документов, если страховщик их утратил, говорится в стандартах.

Когда заработают стандарты

За неисполнение стандартов предусматриваются штрафы. Кроме того, если страховщик не приведет свои документы в соответствии стандартам, это может быть основанием для исключения компании из ВСС, предупреждает Знаменский. А исключение из ВСС, имеющего статус саморегулируемой организации на страховом рынке, свою очередь является основанием для лишения компании лицензии.