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Костромские полицейские охраняли порядок на Чемпионате мира по футболу
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Костромские полицейские охраняли порядок на Чемпионате мира по футболу 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромские полицейские вернулись из Нижнего Новгорода. Там проходила их командировка. Нижний Новгород стал одним из городов, где проходил Чемпионат мира по футболу, и наши правоохранители принимали участие в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Костроме полицейских встретили руководитель областного управления МВД России Вадим Казьмин, губернатор Костромской области Сергей Ситников, главный федеральный инспектор по Костромской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в центральном федеральном округе Николай Панков, начальники служб и подразделений полиции.
За время несения службы костромские полицейские успешно выполнили все поставленные задачи. Прибывших стражей порядка руководство поблагодарило за ответственное отношение к служебному долгу, — рассказали в УМВД.
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