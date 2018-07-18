Костромские полицейские охраняли порядок на Чемпионате мира по футболу 

Костромские полицейские вернулись из Нижнего Новгорода. Там проходила их командировка. Нижний Новгород стал одним из городов, где проходил Чемпионат мира по футболу, и наши правоохранители принимали участие в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Костроме полицейских встретили руководитель областного управления МВД России Вадим Казьмин, губернатор Костромской области Сергей Ситников, главный федеральный инспектор по Костромской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в центральном федеральном округе Николай Панков, начальники служб и подразделений полиции.
За время несения службы костромские полицейские успешно выполнили все поставленные задачи. Прибывших стражей порядка руководство поблагодарило за ответственное отношение к служебному долгу, — рассказали в УМВД.