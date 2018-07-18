Саратовская Дума дополнила перечень работ в программе капитального ремонта жилья

С января 2021 года в программу капитального ремонта жилья будет добавлено ещё несколько видов работ по благоустройству. Новый закон был принят Саратовской областной Думой . Об этом сегодня сообщает администрация города.

За счёт средств Фонда капитального ремонта будут проводиться следующие мероприятия:

— Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;

— Утепление фасада;

— Капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

— Разработка проектной документации, проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации , проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

— Услуги по строительному контролю.

На сегодняшний день в программу капитального ремонта включены лишь следующие работы: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.