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Саратовская Дума дополнила перечень работ в программе капитального ремонта жилья
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Саратовская Дума дополнила перечень работ в программе капитального ремонта жилья 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
С января 2021 года в программу капитального ремонта жилья будет добавлено ещё несколько видов работ по благоустройству. Новый закон был принят Саратовской областной Думой. Об этом сегодня сообщает администрация города.
За счёт средств Фонда капитального ремонта будут проводиться следующие мероприятия:
— Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
— Утепление фасада;
— Капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
— Разработка проектной документации, проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
— Услуги по строительному контролю.
На сегодняшний день в программу капитального ремонта включены лишь следующие работы: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.
Кстати, недавно в Москве было принято решение исключить из программы капитального ремонта дома, которые изношены на 70%, и снести их. Саратовские эксперты высказали своё мнение о том, возможно ли такое развитие событий в нашем регионе.
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