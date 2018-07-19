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Рязанцы обсудили проект реконструкции спортивной площадки
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Рязанцы обсудили проект реконструкции спортивной площадки 

АиФ Рязань 1 час назад
18 июля в Рязани состоялась встреча активистов комитета ТОС «Речники» и жителей района с подрядчиком, который будет реконструировать спортплощадку в районе дома №1б по проезду Речников, сообщает пресс-служба администрации.
Председатель комитета ТОС «Речник» Нина Прохорова сообщила, что на этой площадке будут проходить междворовые мероприятия, сходы жителей и различные праздники.
Директор подрядной организации «Атрикс 62» Ольга Агафонова отметила, что будет установлен многофункциональный комплекс со спортивным оборудованием и теннисным столом, а прилегающую территорию благоустроят.
«Работы на этом объекте мы планируем завершить до конца лета — к 31 августа», — добавила она.
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