Рязанцы обсудили проект реконструкции спортивной площадки

18 июля в Рязани состоялась встреча активистов комитета ТОС «Речники» и жителей района с подрядчиком, который будет реконструировать спортплощадку в районе дома №1б по проезду Речников, сообщает пресс-служба администрации.

Председатель комитета ТОС «Речник» Нина Прохорова сообщила, что на этой площадке будут проходить междворовые мероприятия, сходы жителей и различные праздники.

Директор подрядной организации «Атрикс 62» Ольга Агафонова отметила, что будет установлен многофункциональный комплекс со спортивным оборудованием и теннисным столом, а прилегающую территорию благоустроят.

«Работы на этом объекте мы планируем завершить до конца лета — к 31 августа», — добавила она.