СМИ: президент Эквадора участвовал в переговорах о выдаче Ассанжа в Лондоне 

Джулиан Ассанж может в ближайшем будущем покинуть убежище на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, сообщает The Intercept.
Издание отмечает, что 20 июля президент южноамериканского государства Ленин Морено прибыл в столицу Соединенного Королевства для участия в Международном саммите по проблемам инвалидов. Однако скрытой целью визита Морено стала встреча с британскими властями для переговоров о выдаче Ассанжа. Стороны якобы даже договорились о том, что в вскоре Ассанж покинет территорию посольства Эквадора. Ранее в МИД страны заявили, что основатель WikiLeaks не может вечно находится в их дипведомстве.
В 2012 году Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит тюрьма или смертная казнь за публикацию секретных данных Госдепа. Как отмечают «Известия», безопасность основателя WikiLeaks уже обошлась эквадорским властям в пять миллионов долларов.
В марте 2018 года Ассанжа лишили средств связи. Поводом для этого запрета стали публикации журналиста в Twitter, которые были приняты за попытку вмешательства в дипломатические отношения.