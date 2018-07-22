СМИ: президент Эквадора участвовал в переговорах о выдаче Ассанжа в Лондоне

Джулиан Ассанж может в ближайшем будущем покинуть убежище на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, сообщает The Intercept.

Издание отмечает, что 20 июля президент южноамериканского государства Ленин Морено прибыл в столицу Соединенного Королевства для участия в Международном саммите по проблемам инвалидов. Однако скрытой целью визита Морено стала встреча с британскими властями для переговоров о выдаче Ассанжа. Стороны якобы даже договорились о том, что в вскоре Ассанж покинет территорию посольства Эквадора . Ранее в МИД страны заявили, что основатель WikiLeaks не может вечно находится в их дипведомстве.

В 2012 году Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище, опасаясь экстрадиции в США , где ему грозит тюрьма или смертная казнь за публикацию секретных данных Госдепа . Как отмечают «Известия» , безопасность основателя WikiLeaks уже обошлась эквадорским властям в пять миллионов долларов.

В марте 2018 года Ассанжа лишили средств связи. Поводом для этого запрета стали публикации журналиста в Twitter, которые были приняты за попытку вмешательства в дипломатические отношения.