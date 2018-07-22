Ещё
СМИ: президент Эквадора участвовал в переговорах о выдаче Ассанжа в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: президент Эквадора участвовал в переговорах о выдаче Ассанжа в Лондоне 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Джулиан Ассанж может в ближайшем будущем покинуть убежище на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, сообщает The Intercept.
Издание отмечает, что 20 июля президент южноамериканского государства Ленин Морено прибыл в столицу Соединенного Королевства для участия в Международном саммите по проблемам инвалидов. Однако скрытой целью визита Морено стала встреча с британскими властями для переговоров о выдаче Ассанжа. Стороны якобы даже договорились о том, что в вскоре Ассанж покинет территорию посольства Эквадора. Ранее в МИД страны заявили, что основатель WikiLeaks не может вечно находится в их дипведомстве.
В 2012 году Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит тюрьма или смертная казнь за публикацию секретных данных Госдепа. Как отмечают «Известия», безопасность основателя WikiLeaks уже обошлась эквадорским властям в пять миллионов долларов.
В марте 2018 года Ассанжа лишили средств связи. Поводом для этого запрета стали публикации журналиста в Twitter, которые были приняты за попытку вмешательства в дипломатические отношения.
Пятый канал: последние новости
«Опять на те же грабли?» — Шнура заметили в обществе экс-возлюбленной Определилась судьба эрмитажного кота-оракула Ахилла по окончании ЧМ-2018 В США при взлете упал самолет с 13 пассажирами на борту
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коалиция США ударила по мирным жителям292
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию204
В Москве произошла перестрелка11
Фото кабинета Медведева удивило россиян455
Рак и гепатит: экологи бьют в набат из-за ЧП с Днепром5
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение