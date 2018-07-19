Президент Эквадора не встретится с Ассанжем во время своего визита в Лондон

ТАСС , 19 июля. Президент Эквадора Ленин Морено не будет встречаться с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время своего визита в Великобритании . Об этом сообщил в четверг замглавы МИД южноамериканской страны Андрес Теран.

"Нет, этого не предусмотрено", — сказал дипломат в эфире телеканала Teleamazonas. Таким образом он ответил на вопрос о том, посетит ли глава государства эквадорское посольство в Лондоне, где уже около шести лет находится Ассанж.

Теран отметил, что власти южноамериканской страны ведут переговоры с британскими коллегами по поводу судьбы основателя WikiLeaks. Однако, по словам замминистра, во время визита Морено «не будет официально касаться этой темы [в беседах] с представителями правительства Великобритании». Он подчеркнул, что переговоры «еще не вышли на заключительный этап», поэтому пока продолжатся на более низком уровне. «Любое решение будет принято в соответствии с законодательством Эквадора и международным правом», — подчеркнул дипломат.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию , где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США , где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента . Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

Морено, вступивший в должность президента Эквадора в мае 2017 года, не раз высказывал мнение, что основатель WikiLeaks не должен делать политических заявлений, находясь в посольстве южноамериканской страны в Лондоне. Глава государства неоднократно обращался к Ассанжу с просьбой «не вмешиваться ни в эквадорскую политику, ни в политику дружественных стран». В марте этого года власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks средств коммуникации — доступа в интернет и телефонной связи. Этот шаг в Кито объяснили тем, что Ассанж продолжал выступать с политическими заявлениями.