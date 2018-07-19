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Президент Эквадора не планирует встречу с Ассанжем во время визита в Лондон
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Президент Эквадора не планирует встречу с Ассанжем во время визита в Лондон 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено не планирует встречаться с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, укрывающимся в посольстве страны в Лондоне, во время предстоящего визита в Великобританию, сообщил заместитель главы МИД страны Андрес Теран.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
"Нет, не предусмотрена (возможность такой встречи)", — заявил Теран в эфире канала Teleamazonas.
Визит Морено в Лондон запланирован с 21 по 27 июля.
По словам Терана, сейчас идут переговоры с Великобританией относительно дальнейшей судьбы Ассанжа. При этом Морено пока не планирует вмешиваться в этот диалог. «Мы в процессе переговоров, есть определенные этапы. Вмешательство или участие президента республики возможно было бы только на последнем этапе», — сказал Теран.
В конце июня министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Ассанжа не может быть вечным.
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