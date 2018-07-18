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Закон об офшоре в Калининграде принят Госдумой в первом чтении
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Закон об офшоре в Калининграде принят Госдумой в первом чтении 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Госдума РФ приняла в первом чтении пакет документов в рамках законопроекта, предусматривающего создание офшора на острове Октябрьском в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроектом предусматривается, в частности, наделение одного из федеральных органов власти полномочиями по выработке госполитики и юридическому регулированию функционирования специального административного района. Кроме того, предполагается учреждение управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование офшорной зоны.
Статус такой компании может быть присвоен отечественным хозяйственным обществам либо иностранным юрлицам. Чтобы получить его, компания должна стать участницей специального административного района и принять обязательства об осуществлении инвестиций на территории России.
"Ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей. Этим мы исключаем риск появления на этих территориях недобросовестных участников хозяйственного оборота, которых много в классических офшорах", — указал один из авторов законопроекта депутат Виктор Пинский.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, какие сферы экономики начнут развиваться в регионе после открытия офшора. В свою очередь, ЦБ увидел в создании калининградского офшора риск вывода капитала за рубеж.
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