Закон об офшоре в Калининграде принят Госдумой в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет документов в рамках законопроекта, предусматривающего создание офшора на острове Октябрьском в Калининграде . Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предусматривается, в частности, наделение одного из федеральных органов власти полномочиями по выработке госполитики и юридическому регулированию функционирования специального административного района. Кроме того, предполагается учреждение управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование офшорной зоны.

Статус такой компании может быть присвоен отечественным хозяйственным обществам либо иностранным юрлицам. Чтобы получить его, компания должна стать участницей специального административного района и принять обязательства об осуществлении инвестиций на территории России