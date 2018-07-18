Платежи за общедомовые нужды разорят управляющие компании Зауралья 

Новые правила для старых подваловНапомним, в апреле этого года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют собственникам жилья в многоквартирных домах (МКД) заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов, минуя управляющие компании (УК). Курганская область в этом плане оказалась впереди планеты всей: здесь еще с 2010 года потребители напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями и рассчитываются с ними через Единый расчетный кассовый центр, поэтому плата за общедомовые нужды (ОДН) никак не затрагивала интересы УК. Все изменилось с января прошлого года, когда в федеральное законодательство были внесены очередные поправки, благодаря которым ОДН превратились из коммунальной услуги в жилищную. Разница принципиальная: за коммунальные услуги (электроэнергию, воду, тепло, газ) мы платим ресурсоснабжающим организациям, а жилищные оказывает УК по договору управления многоквартирным домом. Плата за ОДН теперь включена в строку «содержание жилого помещения» и рассчитывается по нормативам, установленным в регионах. Это расходы на подъезды, двор, лифт, домофон, подвал: их нужно мыть, убирать, освещать и отапливать. Сюда же входят потери коммунальных ресурсов при авариях, вода, которую используют при промывке и опрессовке инженерных систем и на полив газонов и клумб, а также обслуживание детских площадок, уличное освещение. Все эти траты пропорционально распределяются между собственниками квартир, они платят за ОДН управляющей компании, а она уже рассчитывается с поставщиками. Жители рассчитываются по нормативу, а если расходы на ОДН оказываются больше, то разницу должны оплачивать УК. По замыслу разработчиков закона, такая мера призвана стимулировать коммунальщиков заниматься энергосбережением, следить, чтобы жители вовремя передавали показания счетчиков, не было порывов и утечек в инженерных сетях, хищений и незаконных подключений. Но эти благие намерения обернулись настоящей головной болью для управляшек Курганской области и поставили их на грань выживания, поскольку ресурсные компании выставляют УК счета по фактическому потреблению, а оно порой в несколько раз превышает норматив. Потери включили в счетСамый крупный счет, который получил директор шадринской управляющей компании Юрий Соловьев за ОДН — 110 070 рублей 51 копейка. Такую сумму генерирующая компания выставила УК за месяц — за 743 кубометра горячей воды, израсходованной на общедомовые нужды в пятиэтажном доме на 74 квартиры, где живут всего 118 человек. Раньше, когда поставщиком коммунальных ресурсов была сама УК, дом тратил не более 15 кубов — в деньгах выходило 2096 рублей, в норматив укладывались. Откуда теперь набежало в 50 раз больше, если в доме не было протечек, аварий, в подвале сухо? Представители УК попытались разобраться. Причина крылась в законе физики. В домах установлены счетчики и на подающем, и на обратном трубопроводах. Как известно, чем вода горячее, тем больше ее объем. Таким образом, на выходе без всяких утечек потери оказались существенными. Но это только техническая сторона проблемы, не самая серьезная. А главная беда в том, что УК, по сути, приходится платить за нерадивых собственников квартир, которые вовремя не передают показания индивидуальных приборов и не рассчитываются за потребленные ресурсы. Наказать таких неплательщиков УК не может. Да что там, не в состоянии даже выяснить, сколько в доме таких жильцов, потому что доступа к их счетчикам у управляшки нет: право контролировать показания раз в полгода имеют лишь ресурсоснабжающие организации. По их данным, показания счетчиков передает лишь треть жителей. Кстати, во многих других регионах показания индивидуальных счетчиков снимают специалисты УК как исполнители коммунальных услуг, и там подобных проблем нет. — Суть ОДН ушла как таковая, — сокрушается Юрий Соловьев. — Если раньше это были действительно траты на обслуживание мест общего пользования, то сейчас — разница между показателями общедомовых и поквартирных приборов учета. Сколько ресурсов конкретно идет на обслуживание мест общего пользования, не знает никто. Справедливо тогда было бы в законе поменять название с ОДН на «возмещение затрат в пользу ресурсоснабжающих организаций». Ресурсные компании выставляют УК счета по фактическому потреблению, а оно порой в несколько раз превышает нормативКстати, жители многоэтажек могут на общем собрании принять решение и взять все расходы на ОДН на себя, но такое случается крайне редко — проще все свалить на УК. По мнению Соловьева, там, где установлены общедомовые приборы учета, нужно вообще отменить нормативы. Это будет мотивировать собственников вовремя передавать показания, а главное — повысит их ответственность по отношению к соседям. Не платить за соседаОплата сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов на ОДН волнует не только шадринцев. Недавно в Кургане прошла встреча городских властей с руководителями управкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, старшими домов, общественниками. Директора УК приводили поистине астрономические цифры, например, в прошлом году одной компании за горячую воду ресурсники предъявили к оплате на 262 тысячи рублей больше, чем начислено собственникам жилья. За холодную воду начислено 150 тысяч рублей, а поставщик потребовал 347 тысяч. По данным директора другой управляшки, за месяц в дом поступило 600 кубометров холодной воды, из них жители израсходовали 80 — остальное якобы пошло на ОДН. И таких примеров много. Где УК взять деньги на оплату сверхнормативного потребления? Источник один — статья расходов на содержание и текущий ремонт дома. Иными словами, у тех же собственников квартир. Но и этих средств порой не хватает. Ситуация накаляется: УК отказываются платить, поставщики ресурсов подают на них в суд. К ним претензии тоже не предъявишь: они работают строго по закону. А пока идут разбирательства, долги обрастают пенями и штрафами. Если дело так пойдет и дальше, сетуют коммунальщики, их ждет банкротство. По мнению коммунальщиков, там, где установлены общедомовые приборы учета, нужно отменить нормативы. Это мотивирует жильцов вовремя передавать показания и повысит их ответственность по отношению к соседямГородские власти перспектива оставить дома без обслуживания, конечно, не устраивает. — Граждане и управкомпании должны передавать показания приборов учета ежемесячно. Пока этого не будет, ситуация не изменится, — заявила представитель энергосбытовой компании Анжела Быкова. По данным мэрии, в Кургане 1866 многоквартирных домов, в 70 процентах из них созданы советы, выбраны председатели, старшие по подъездам. По мнению чиновников, именно на этот актив нужно опираться поставщикам ресурсов и УК, чтобы вместе навести порядок с передачей показаний счетчиков. К слову, в маленьких домах, где почти все друг друга знают, проблем с выявлением недобросовестных плательщиков почти не возникает. А вот в многоэтажках на сотни квартир все сложнее: во-первых, многие просто не пускают к себе проверяющих, во-вторых, и самим активистам не слишком хочется наживать себе врагов. По мнению члена жилищно-бытовой комиссии городского совета ветеранов Владимира Семенова, в каждом доме есть такие, кто не платит годами, поэтому проблему нужно решать на законодательном уровне, а не вынуждать УК и добросовестных жителей платить за своих соседей.комментарийАлексей Вахлов, юрисконсульт:— Во многих современных домах, особенно в Москве, установлены автоматизированные системы сбора и учета данных. Для Кургана это пока из области фантастики, но если такой умной техникой оснастить все дома, то вопросы оплаты ОДН отпадут сами собой. Сегодня УК оказались в роли заложников, но главное — страдают собственники: чем больше ОДН, тем ниже качество оказания жилищных услуг, потому что средства приходится перераспределять на оплату общедомовых нужд сверх норматива. Выход из ситуации может быть таким: раз собственникам нельзя выставлять счет за ОДН выше норматива, то и УК не должны платить больше. Такой вариант убыточен для ресурсонабжающих организаций, но другого пока нет. Задача УК — создать комфортные условия для жителей, а не восполнять убытки поставщиков. Сейчас эта проблема стоит остро для Курганской области, но, по мере того как вся Россия будет переходить на прямые договоры, в других субъектах РФ она тоже возникнет. В Зауралье УК рискуют если не исчезнуть с рынка, то, во всяком случае, серьезно снизить показатели качества оказания услуг.