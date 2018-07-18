Ещё
Более 2 500 публикаций о сотрудничестве Нижегородской области с зарубежными странами размещено в Интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 2 500 публикаций о сотрудничестве Нижегородской области с зарубежными странами размещено в Интернет 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, об этом рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
«Я рада отметить, что в первом полугодии 2018 года в электронных СМИ было размещено более 2 500 публикаций, рассказывающих о сотрудничестве Нижегородской области с зарубежными странами и регионами, а число посещений сайта департамента увеличилось в 12 раз», — завила директор, отметив, что жители стали уделять больше интересоваться работой департамента внешних связей.
По словам Ольги Гусевой, в течение первого полугодия департаментом было освещено более 180 событий с участием представителей иностранных делегаций, проведено более 50 пресс-подходов, подготовлены материалы для семи пресс-конференций, интервью и комментариев директора департамента и 12 интервью иностранных гостей.
Самой широко освещаемой делегацией, посетившей регион за указанный период, стала делегация Посольства Швеции в России в сопровождении бизнес-миссии., посетившая регион с 15 по 19 июня.
Newsroom24: последние новости
Сильный ливень затопил пригородные кассы на вокзале в Нижнем Новгороде Названы самые интересные события в Нижегородской области за 17 июля Сильная жара ожидает нижегородцев 15-16 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры235
Азовское море предложили заминировать86
Россиянам дадут еще один выходной236
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа247
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение