Более 2 500 публикаций о сотрудничестве Нижегородской области с зарубежными странами размещено в Интернет

Ольга Гусева. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, об этом рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области

«Я рада отметить, что в первом полугодии 2018 года в электронных СМИ было размещено более 2 500 публикаций, рассказывающих о сотрудничестве Нижегородской области с зарубежными странами и регионами, а число посещений сайта департамента увеличилось в 12 раз», — завила директор, отметив, что жители стали уделять больше интересоваться работой департамента внешних связей.

По словам Ольги Гусевой, в течение первого полугодия департаментом было освещено более 180 событий с участием представителей иностранных делегаций, проведено более 50 пресс-подходов, подготовлены материалы для семи пресс-конференций, интервью и комментариев директора департамента и 12 интервью иностранных гостей.