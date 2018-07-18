Дмитрий Азаров: «Тольятти — город, где формируется будущее Самарской области»

«Это город, где формируется будущее Самарской области . Это абсолютно так. Я говорил об этом неоднократно. И те экономические показатели, которые сегодня фиксируются в Тольятти , об этом свидетельствуют, что называется, в полном смысле слова», — подчеркнул Дмитрий Азаров

Так, за первые шесть месяцев 2018 г. рост товарооборота в Тольятти составил почти 25%, если говорить про промышленное производство, то оно увеличилось на 26,5% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

"Это действительно опережающий темп развития, это темп, который задается отсюда, из Тольятти, для всего региона. Первое место в расчете на душу населения по обороту розничной торговли именно здесь — в Тольятти! В городе, в котором формируется экономика. Если смотреть в сравнении с другими городами, а я бываю во многих городах и не только Самарской области, но и других субъектов, и вижу, какой мощнейший потенциал есть у в Тольятти. И я вижу, как город активно развивается", — подчеркнул глава региона.

В продолжение темы глава региона привел другие цифры, согласно которым за последние восемь месяцев безработица в Тольятти сократилась более чем в два раза — с 8 тыс. до 3,5 тысяч человек. Тем временем количество вакансий, наоборот, выросло — до 6,5 тысяч. Также Дмитрий Азаров отметил, что за те же 8 месяцев только на крупных предприятиях Тольятти создано 5,5 тыс. новых рабочих мест. И эта работа будет продолжена без снижения темпов. За этот же период в Тольятти было зарегистрировано около 5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

"У нас в Тольятти сегодня вакансий больше, чем безработных. Более того, сократилась скрытая безработица — это безработица условная, связанная с простоями, неполным рабочим днем. По сути, практически на всех крупных предприятиях такое явление ушло в прошлое. Так что Тольятти — это мощный локомотив развития экономики региона в целом, и я уверен, именно здесь, в Тольятти, формируется экономика будущего Самарской области и, не побоюсь этого слова, страны. Вы посмотрите, какие темпы по каждому важнейшему показателю развития города. То внимание, которое оказывается Тольятти на федеральном уровне, то внимание, которое уделяет Тольятти и президент страны, и региональные власти, и я лично — конечно, создает этому предпосылки", — заметил Дмитрий Азаров, добавив, что тольяттинцы — люди энергичные, инициативные и предприимчивые, которые, конечно же, увидят, как эти возможности использовать.

Дмитрий Азаров приехал в Тольятти вчера вечером, побывал на ряде предприятий, сегодня в городе с участием главы области проходила первая стратегическая сессия, посвященная вопросам развития ЖКХ и благоустройства. И завтра, в четверг, свою работу руководитель региона планирует продолжить в Тольятти.