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Бавария ввела погранконтроль на границе с Австрией
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Бавария ввела погранконтроль на границе с Австрией 

RT на русском 1 час назад
В Баварии начала работать собственная пограничная полиция, которая действует под контролем федеральных властей Германии, сообщает Deutsche Welle.
Сообщается, что баварские пограничники смогут проводить выборочные проверки, однако они не могут отказывать кому бы то ни было во въезде в Германию и отправлять обратно в Австрию.
Охрана внешних границ Германии остается обязанностью федеральных властей.
К пограничному контролю привлечены 500 служащих земельной полиции.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не намерена заключать в ущерб собственным интересам соглашение с Берлином по организации на австрийско-германской границе транзитных лагерей для быстрой высылки мигрантов.
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