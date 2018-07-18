Бавария ввела погранконтроль на границе с Австрией 

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В «Нафтогазе» заявили о готовности рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»

100 лет со дня рождения Нельсона Манделы

Почему Россия впервые с 2007 года выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга