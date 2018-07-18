В США представили законопроект о санкциях против лиц, инвестирующих в «Северный поток — 2»

ТАСС , 18 июля. Американский сенатор Джон Баррассо (республиканец, штат Вайоминг) представил в среду проект закона о введении санкций против лиц, инвестирующих в осуществляемые правительством России проекты по экспорту энергоносителей, в том числе газопровод «Северный поток — 2» по доставке российского газа в страны ЕС Текст законопроекта опубликован на официальной странице Баррассо на портале Сената Конгресса США Законопроект предусматривает введение санкций против лиц, осуществляющих инвестиции в российские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляют гарантии для займов на эти цели, осуществляют поставку товаров и услуг для этих проектов. Законопроект также содержит меры по поощрению экспорта природного газа из США Сенатор назвал свою законодательную инициативу «Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками — партнерами в Европе» ("Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Aсt", сокращенно ESCAPE, по-английски «избавление»). Баррассо написал на своей официальной странице в Twitter, что цель законопроекта — «помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России ». Сенатор обвинил Россию в попытках использовать энергетические ресурсы для геополитических целей. Белоруссии, Швеции, "Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.