Ещё
Глава ФРС заявил, что возможные кибератаки на финансовые рынки «мешают ему спать по ночам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФРС заявил, что возможные кибератаки на финансовые рынки «мешают ему спать по ночам» 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил в среду, что обеспокоен возможными кибератаками на финансовые рынки страны. С такими словами он выступил на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены денежно-кредитной политике и состоянию экономики.
Один из конгрессменов, спросил Пауэлла, что «мешает ему спать по ночам». «Риск [возможных] кибератак на финансовые рынки», — ответил председатель финрегулятора. По мнению главы ФРС, успешная и масштабная кибератака представляет опасность для финансовых рынков страны.
В ответ на предложение законодателей оказать помощь он попросил укрепить кибербезопасность страны «насколько это возможно». «А затем удвойте их [приложенные усилия по обеспечению безопасности]», — добавил Пауэлл.
Он пояснил, что ФРС «прилагает все усилия», чтобы разработать программу действий по противодействию рисков в киберпространстве, которые оцениваются на «нормальном/среднем уровне».
ТАСС: последние новости
Экстренные службы Кубани находятся в режиме полной готовности из-за непогоды Мосгоризбирком получил от КПРФ заявку на референдум против пенсионной реформы Экологи сомневаются в возможностях Индии избавиться от одноразового пластика к 2022 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать93
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры238
Россиянам дадут еще один выходной238
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня4
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа251
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение