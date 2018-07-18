Глава ФРС заявил, что возможные кибератаки на финансовые рынки «мешают ему спать по ночам»

Один из конгрессменов, спросил Пауэлла, что «мешает ему спать по ночам». «Риск [возможных] кибератак на финансовые рынки», — ответил председатель финрегулятора. По мнению главы ФРС, успешная и масштабная кибератака представляет опасность для финансовых рынков страны.

В ответ на предложение законодателей оказать помощь он попросил укрепить кибербезопасность страны «насколько это возможно». «А затем удвойте их [приложенные усилия по обеспечению безопасности]», — добавил Пауэлл.

Он пояснил, что ФРС «прилагает все усилия», чтобы разработать программу действий по противодействию рисков в киберпространстве, которые оцениваются на «нормальном/среднем уровне».