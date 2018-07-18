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Как объединить ячейки в Excel
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Как объединить ячейки в Excel 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Первый способ
Выделите парочку соседних ячеек, которые планируете объединить, с помощью левой кнопки мыши или зажатой кнопки ctrl. Важно помнить, что в будущей объединенной ячейке останется содержимое только верхней левой ячейки. Поэтому если в других ячейках содержатся важные данные, их стоит сохранить отдельно, иначе они будут удалены при объединении!
Найдите в главном меню пункт «Выравнивание» и там выберите действие «Объединить и поместить в центре». Если настройка «по центру», которая идет по умолчанию, вас не устраивает, можно нажать на стрелку справа от кнопки, и выбрать нужный вариант. В том же пункте можно выбрать команду «Отменить объединение ячеек» и быстро разъединить их обратно. Второй способ
Выделите нужные для объединения ячейки и нажмите на них правой кнопкой мыши.
В появившемся меню выберите пункт «Формат ячеек». Выскочит новое окно, в котором вам нужно открыть вкладку «Выравнивание» и выбрать пункт «Объединение ячеек». В конце настройки нажмите внизу окна «ОК».
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