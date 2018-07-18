Женщина спасает уникальные тополя около здания закрытой больницы

В редакцию «ВМ» обратилась жительница Мещанского района Ирина Трухачева с жалобой на то, что в Лавровском переулке погибают уникальные пирамидальные тополя — за ними никто не ухаживает.

Со слов Ирины Трухачевой, еще в конце 1980-х годов у больницы № 63 были посажены южные пирамидальные тополя.

— Когда медицинское учреждение функционировало, то за тополями ухаживал садовник, — рассказывает Ирина Трухачева. — Но когда больница закрылась, то и за деревьями перестали ухаживать.

Женщина пригласила осмотреть деревья директора Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексея Ретеюма, так как учреждение находится неподалеку от бывшей больницы.

— При осмотре деревьев было установлено, что они относятся к виду тополь пирамидальный, редко встречающемуся в средней полосе и в Москве в частности, — написал в своем заключении Алексей Ретеюм. — Количество деревьев — 15 штук, в удовлетворительном состоянии — 9, в хорошем — 2 экземпляра.

В управе Мещанского района сообщили «ВМ», что аллея тополей находилась на балансе ГУП «Мосзеленхоз», преобразованного в ГБУ «Озеленение». И пообещали выяснить, кто балансодержатель территории, чтобы передать ему рекомендации по содержанию деревьев.