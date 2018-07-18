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Случайный свидетель конфликта между соседями в Зеленограде получил ранение из устройства самозащиты
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Случайный свидетель конфликта между соседями в Зеленограде получил ранение из устройства самозащиты 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция в Зеленограде разбирается в обстоятельствах конфликта между женщиной и ее соседом по дому, в результате которого пострадал свидетель ссоры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 17 июля. В полицию поступила информация о том, что в корп. 401 старшая по дому выстрелила в жильца. К прибывшим оперативникам обратился 52-летний предприниматель, также проживающий в этом доме.
«Мужчина пояснил, что между ним и 56-летней старшей по дому возник конфликт на почве обоюдной неприязни. В ходе перепалки женщина достала устройство самозащиты «Удар» и выстрелила в сторону оппонента, но попала в находившегося рядом 23-летнего соседа по дому, ставшего свидетелем ссоры. Потерпевший получил контузию правого глаза», — сказал источник.
Сотрудники МВД изъяли у женщины устройство самозащиты. Выясняются обстоятельства случившегося.
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