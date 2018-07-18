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В селах горного района Ингушетии проложат новые водопроводные сети до конца сентября
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В селах горного района Ингушетии проложат новые водопроводные сети до конца сентября 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Новые водопроводные сети протяженностью 5 км проложат до конца сентября в труднодоступных селах горного Джейрахского района Ингушетии. На обновление водопровода выделено порядка 8 млн рублей, сообщил ТАСС глава района Ахмед Льянов.
"Мы начали прокладку водопроводных сетей в труднодоступных горных селах района. Протяженность их составляет 5 км от сельского поселения Ольгетти до села Ляжги. Сейчас только начали строительство бассейна, думаю, за два месяца, до конца сентября, мы все завершим, трудность заключается в сложном рельефе земли между этими населенными пунктами", — сказал Льянов.
По его словам, старый водопровод был проложен в советское время, из-за ветхости труб в села не поступает вся вода.
"Проектная стоимость составляет около 8 млн рублей. Проблема была не только в ветхих и изношенных сетях водопроводных, но в недостаточном объеме воды, новый бассейн и трубы надолго решат эти проблемы", — добавил глава района.
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