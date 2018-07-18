Microsoft покажет «новое Xbox-железо» в августе

Компания Microsoft намекнула на скорый анонс нового «железа», связанного с консолью Xbox, а также «отличной линейки игр от разработчиков по всему миру». Новинки будут представлены на международной выставке компьютерных игр Gamescom, которая пройдет в Кельне с 21 по 25 августа.

Презентация Microsoft запланирована на день открытия мероприятия. Как написал директор по развитию Xbox Live Ларри Гриб (Major Nelson), в рамках Gamescom будут анонсированы «полностью новое 'железо' и аксессуары для Xbox». Что именно приготовила компания, Гриб вдаваться в детали не стал.

Шансы, что Microsoft представит новую Xbox, невероятно малы. На прошедшей в июне игровой выставке E3 представители компании подтвердили, что приставка следующего поколения находится в разработке, но дату релиза уточнять отказались. По данным СМИ, новую Xbox (или даже целую линейку консолей) покажут не ранее 2020 года. Семейство новых устройств имеет кодовое название Scarlett.

∎СМИ: Xbox нового поколения выйдет в 2020-м читайте также

Более вероятно, на Gamescom покажут преемника кастомизируемого геймпада Xbox Elite. Новому контроллеру прочат порт USB-C для зарядки, поддержку Bluetooth для Windows 10, трехуровные кнопки-ограничители Hair Trigger Locks, более глубокий шаг нажатия клавиш и возможность переключаться между тремя профилями.