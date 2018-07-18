Инфраструктурные проекты обсудил Глеб Никитин на встрече с Евгением Дитрихом 

18 июля в Москве состоялась рабочая встреча главы Нижегородской области Глеба Никитина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
Как сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства, в ее ходе обсуждалось реконструкция дороги Неклюдово — Золотово, которая обеспечивает транспортный поток в Кировском направлении; обход Балахны; четвертый этап Южного обхода Нижнего Новгорода и возможность запуска электропоезда «Мыза — Кстово» в рамках развития нижегородской агломерации.
В частности, необходимость расширения участка дороги Неклюдово — Золотово стала очевидна после открытия второго моста через Волгу, который увеличил пропускную способность переправы в два раза.
Правительство Нижегородской области обратилось к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о рассмотрении вопроса софинансирования строительства этой дороги из федерального бюджета. Евгений Дитрих подтвердил, что министерство транспорта РФ рассматривает возможность выделения денег на этот объект уже в 2019 году. Что касается остальных проектов, их финансирование также будет рассмотрено, в рамках инфраструктурной ипотеки.