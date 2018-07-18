Инфраструктурные проекты обсудил Глеб Никитин на встрече с Евгением Дитрихом

Как сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства, в ее ходе обсуждалось реконструкция дороги Неклюдово — Золотово, которая обеспечивает транспортный поток в Кировском направлении; обход Балахны; четвертый этап Южного обхода Нижнего Новгорода и возможность запуска электропоезда «Мыза — Кстово » в рамках развития нижегородской агломерации.

В частности, необходимость расширения участка дороги Неклюдово — Золотово стала очевидна после открытия второго моста через Волгу, который увеличил пропускную способность переправы в два раза.