В Тюмени спасатели и полицейские сняли с крыши мужчину

Тюмени очевидцы сняли на видео спасение мужчины, забравшегося на козырек магазина в многоэтажке на улице Мельникайте. На кадрах, опубликованных горожанами в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте», видно, как тюменца пытаются снять с крыши два сотрудника полиции и МЧС , но он сопротивляется.

На помощь мужчинам приходят еще несколько спасателей. Через окно в одной из квартир они спускаются на козырек. Им удается скрутить молодого человека и затащить в окно на втором этаже. За происходящим внизу наблюдет толпа горожан. На записи видно, как у здания дежурит бригада скорой помощи, прибывшая на место.

Как отмечают в комментариях под записью тюменцы, ставшие очевидцами произошедшего, в руках у мужчины была разбитая бутылка. Местные жители рассказали им, что на такой поступок молодого человека толкнул уход жены.