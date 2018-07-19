Ещё
В Тюмени спасатели и полицейские сняли с крыши мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени спасатели и полицейские сняли с крыши мужчину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени очевидцы сняли на видео спасение мужчины, забравшегося на козырек магазина в многоэтажке на улице Мельникайте. На кадрах, опубликованных горожанами в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте», видно, как тюменца пытаются снять с крыши два сотрудника полиции и МЧС, но он сопротивляется.
На помощь мужчинам приходят еще несколько спасателей. Через окно в одной из квартир они спускаются на козырек. Им удается скрутить молодого человека и затащить в окно на втором этаже. За происходящим внизу наблюдет толпа горожан. На записи видно, как у здания дежурит бригада скорой помощи, прибывшая на место.
Как отмечают в комментариях под записью тюменцы, ставшие очевидцами произошедшего, в руках у мужчины была разбитая бутылка. Местные жители рассказали им, что на такой поступок молодого человека толкнул уход жены.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Крыма Ударила ножницами в глаз: жительница Туапсе подозревается в убийстве мужа «Перед повышением пенсионного возраста нужно реорганизовать ПФР»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине165
Россиян предложили увольнять по новой статье97
Российский певец покончил с собой184
К санкциям против РФ подключились новые страны570
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы14
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение