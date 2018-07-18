Сергей Черемин: Сегодня градоначальники мегаполисов оказывают реальное влияние на формирование межгородского и международного сотрудничества стран

Москва в последнее время значительно расширила свое участие в многостороннем сотрудничестве и все более утверждается в международном движении городов и местных властей в качестве его активного и заинтересованного участника и надежного партнера. Об этом «Вечерней Москве» рассказал на Moscow Urban Forum 2018 министр Правительства Москвы , руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин

— Сергей Евгеньевич, как развиваются внешнеэкономические связи Москвы с мегаполисами мира?

— В настоящее время Москва поддерживает регулярные контакты более чем со 150 зарубежными городами и регионами в 97 странах мира. Подписано более 100 двусторонних документов, регламентирующих такое сотрудничество. В подавляющем большинстве действующие соглашения носят комплексный характер.

Бангкоком, Вьентьяном, Анкарой и Нью-Йорком. Они предполагают широкомасштабные связи московских структур, предприятий и организаций с субъектами хозяйствования в этих странах в таких сферах, как промышленность, строительство, транспорт, телекоммуникации, инвестиционная политика и наука, торговля, образование, культура, здравоохранение, спорт. Столица является частью движения «дипломатии городов» и осуществляет сотрудничество с городами и местными властями во всем мире, а также готова к его расширению в этих целях. Высокого уровня достигли связи Москвы с традиционными европейскими партнерами: Берлином, Веной , Афинами, Парижем, Брюсселем , Белградом, Дюссельдорфом Лейпцигом . Столица активно сотрудничает с такими германскими регионами, как Бавария, Северный Рейн — Вестфалия, Гессен, Бранденбург, итальянскими провинциями Кампания, Эмилия-Романья, Лигурия, Лацио, Фриули-Венеция-Джулия, Брюссельским столичным регионом. Москва поддерживает самые тесные контакты с Пекином, Ханоем , Токио, Сеулом

— В зарубежных городах регулярно проходят Дни Москвы. Каковы результаты этой работы?

— Ставшие традиционными Дни Москвы в других городах, регионах и странах и их Дни в Москве, дома и представительства Москвы за рубежом, участие в международных форумах и конференциях, обмен делегациями и группами по направлениям сотрудничества, туризм, учеба и поездки детей, школьников и студентов — все это и многое другое образует вместе понятие «дипломатия городов».

В ходе проведения Дней Москвы столица демонстрирует партнерам новаторские экономические, социальные, экологические, градостроительные инициативы, способствующие улучшению качества жизни горожан и устойчивому развитию города. Каждый город-партнер самостоятельно определяет важные для него темы городского развития.

Москва регулярно организует комплексные Дни Москвы за рубежом. За последние годы столица провела более 50 подобных мероприятий. В 2017 году прошли Дни Москвы в Израиле , Дюссельдорфе, Белграде, Берлине, Милане Астане , Вене и Будапеште . В рамках Дней Москвы организовываются выступления известных музыкальных коллективов, спортивные мероприятия, различные тематические выставки, ярмарки потребительских товаров и народных промыслов. В среднем аудитория подобных мероприятий составляет около 30–40 тыс. человек.

— Отличительной особенностью текущего столетия является рост городов.

— Впервые за историю человечества в них живет больше людей, чем в сельской местности. В 2050 году горожан будет 6,5 млрд, столетием раньше их было менее миллиарда. Это две трети человечества.

— Какие аспекты развития городов вам удалось обсудить на Moscow Urban Forum 2018?

— Мы пришли к выводу, что настоящие изменения происходят не на уровне стран, а именно на уровне городов. Такие мегаполисы — лидеры в науке, коммерции, искусствах и образовании. Они растут активнее других. У них есть возможности, амбиции и сила, чтобы не только менять мировую экономику, но и влиять в масштабах всего мира на культуру, политику, идеи, определяя будущее всего мира. Мегаполисы действуют поверх государственных границ и даже вмешиваются в международную повестку. Они становятся магнитами для людей, идей и денег.

Города стали двигателями мировой экономики. Вклад 600 крупнейших городов в глобальный ВВП составил более 60 процентов. В топ-20 городов входят штаб-квартиры каждой третьей крупной корпорации. Такие города обеспечивают компаниям почти половину их общей выручки. Лидируют по численности населения, экономической мощи и количеству штаб-квартир корпораций такие мегаполисы, как Токио, Нью-Йорк, Лондон и Париж. Города занимают всего два процента земной поверхности. Но они потребляют 78 процентов мировой энергии.

— Что из себя сегодня представляет международная деятельность городов?

— Она представляет из себя систему многоуровневых взаимосвязанных процессов, в которых участвуют государственные и политические институты, коммерческие и некоммерческие предприятия, общественные и политические деятели, социальные группы, преследующие собственные цели и реализующие различные формы деятельности для их достижения. При этом международная деятельность города подвержена влиянию очень разнородных факторов (вплоть до субъективных характеристик руководителя города, а также его мотивации и уровня политического авторитета).

Сейчас руководители мегаполисов, являясь авторитетными политическими, государственными и общественными деятелями в своих странах, способны оказывать реальное влияние на формирование и ход процессов межгородского и международного сотрудничества. Они выступают с инициативами, осуществление которых может очень серьезно помочь не только городам, но и государствам в налаживании добрососедских отношений, укреплении мира и поисках решений глобальных проблем.

Все чаще города проводят собственную международную политику. У Шанхая есть свое управление по международным делам. Сан-Паулу наладил дипломатические отношения с несколькими десятками стран. Их дипломатические представительства в этом городе ни в чем не уступают представительствам в столице Бразилии

Крупнейшие столицы, такие как Лондон, Токио, Париж, интегрируются в международную политику правительств своих стран. Другие, нестоличные города, такие как Чикаго и Шанхай, не являющиеся домом для правительств своих собственных стран, все больше тяготеют к проведению собственной международной политики. Им приходится координировать международную деятельность своих корпораций, научных центров, институтов культуры, гражданских институтов и университетов так, чтобы в выигрыше оставались сами города и их жители. Все большее участие в выработке стратегии, координации и объединении усилий в международной деятельности работающих в городе институтов становится визитной карточкой политики таких мегаполисов.

— Какие существуют сложности во взаимодействии городов на международной арене?

— Будучи составной частью национального государства, город не может независимо реализовывать собственную внешнеполитическую концепцию. В отличие от проведения внешней политики национальных государств, мегаполисы, развивая международную деятельность, не ставят перед собой задачу реализации всего спектра международных государственных интересов. Однако сейчас в практике международных отношений все прочнее утверждается понятие «дипломатия городов». В решении глобальных проблем человечества, в диалоге культур и цивилизаций возрастающая роль принадлежит городам.

Официальная дипломатия предпочитает относить «дипломатию городов» к чему-то находящемуся вне сферы ее интересов. Это особо примечательно, когда крупные города все больше становятся самостоятельными действующими субъектами на мировой арене. Они, минуя посредничество государств, выходят на прямые связи между собой и с другими участниками международного общения, распространяют свое влияние и взаимодействие с партнерами в поиске и задействовании ресурсов для своего развития и сотрудничества далеко за пределы национальной территории, подчас охватывая весь мир.

Стоит отметить, что движение городов-побратимов существенно продвинуло развитие международных связей и внесло немалый вклад в формирование «дипломатии городов». Наряду с универсальными и региональными объединениями городов и местных властей в настоящее время существуют десятки международных организаций городов, концентрирующих свое внимание на отдельных проблемах их жизни и развития.

— Как в этом плане действует Москва?

— Москва активно принимает зарубежные делегации различного уровня. За последнее время было принято около 100 зарубежных делегаций и групп профессиональных специалистов.

Формат форумов и конференций позволяет сторонам обмениваться мнениями о развитии межрегионального и международного сотрудничества. В целях привлечения инвестиционных партнеров в ходе таких контактов проводятся встречи с представителями заинтересованных деловых кругов.

За последний год были подготовлены и проведены деловые конференции и презентации торгово-экономических и инвестиционных возможностей Москвы более чем в 30 зарубежных столицах и крупнейших мировых мегаполисах, общее количество представителей зарубежного бизнеса и государственных структур превысило 2 тыс. человек.

Москва поддерживает постоянные связи со 175 организациями соотечественников, с координационными советами организаций соотечественников на региональном и страновом уровнях в 47 государствах. География контактов расширяется год от года. Город перестает быть просто местом для жизни людей. Сейчас мегаполис становится самостоятельным игроком на мировой арене.