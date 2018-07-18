Российская НКО проведет инклюзивную регату и рок-фестиваль осенью в Армении

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 июля. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация «Белая трость» (Екатеринбург) проведет парусную регату и рок-фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивном лагере, который пройдет осенью на озере Севан Армении . Об этом в среду сообщил руководитель организации Олег Колпащиков на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"В этом году сезон гуманитарной миссии «Паруса духа» мы заканчиваем инклюзивным парусным лагерем на озере Севан в Армении. Это две тысячи метров над уровнем моря, регата, занятия и тренировки по фридайвингу, каякингу и рок-фестиваль. Мероприятие пройдет с 23 сентября по 3 октября при поддержке госкорпорации «Росатом» . Наша задача — организовать инклюзивное взаимодействие, развитие инклюзии в Армении, мы также откроем на Севане доступный для инвалидов пляж и яхт-клуб", — сказал руководитель «Белой трости».

Литву, Польшу, Финляндию, Швецию, Эстонию и Россию ( Колпащиков на протяжении шести лет является руководителем экспедиции «Паруса духа». В этом году ее участники стартовали на борту океанского катамарана 1 июня в Риге и за полтора месяца прошли через Латвию Калининград ).

"Всего нас было около 30 человек и более десяти человек с инвалидностью. Попасть в нашу команду легко, специальной подготовки не надо, нужно снять видео о себе, прислать к нам в «Белую трость». Многим сложно решиться, кажется, что это экстремальный вид активности, но если мы возьмем статистику травм, то здесь их гораздо меньше, чем в горах, на автомобиле. Главное, что это гарантировано приводит вас к изменению качества жизни, в этом уникальность «Парусов духа», — пояснил Колпащиков.

По его словам, в ходе экспедиции родилась идея инклюзивного проекта на борту подводной лодки. «В рамках экспедиции мы работали с профессиональным водителем подводной лодки, мы подумали о том, чтобы сделать инклюзивные проекты на этом объекте. Также запланировали совместные проекты с финнами, шведами, латышами, жителями Калининградской области . Например, с финским обществом слепых договорились вместе поехать на конгресс людей с инвалидность в Таджикистан в ноябре, в Латвии с местной организацией инвалидов договорились сделать арт-фестиваль инклюзии в Риге», — отметил Колпащиков.