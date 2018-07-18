Продавцов и покупателей больше не будут беспокоить набеги наглых грызунов

В районе станции метро «Коломенская» под одним из магазинов развелись крысы, которые настолько обнаглели, что не боятся бегать по площади, распугивая прохожих. Жители района Нагатинский Затон серьезно обеспокоены появлением этих грызунов — уже были случаи нападения на людей.

«ВМ» не раз рассказывала о появлении больших групп крыс в разных районах мегаполиса. В основном их скопления наблюдаются в местах массовой торговли — возле продовольственных рядов, на ярмарках, у больших торговых центров.

Над тем, как бороться с такими крысиными набегами, ломают голову и ученые, и опытные дезинсекторы. Ведь давно известно, что у крыс, как и у тараканов, очень сильный иммунитет, а плодовитость их просто фантастическая. Поэтому если где-то удается избавиться от обнаглевшей группы крыс, то это ненадолго. Через некоторое время они снова появляются в прикормленном месте.

Так произошло и в этом случае — у выхода со станции метро «Коломенская», где раскинулись торговые ряды, ларьки с шаурмой и небольшие магазинчики. Местные органы самоуправления не раз вызывали дезинсекторов для борьбы с крысиными набегами. Но, как стало понятно из письма читательницы, отсутствие крыс — явление временное.

— Раньше они обитали под продуктовой палаткой, а теперь их норки появились под магазином сотовой связи, — пояснила Ольга Тихонова. — По вечерам мы уже даже боимся проходит мимо площади, поскольку крысы выбегают из своих нор в поисках еды и нагло снуют между прохожими. Даже бывали случаи, когда они кусали людей.

Обеспокоенность женщины вполне обоснована.

— Главная причина нападения крыс на людей — бешенство. Случаев не так много, однако они встречаются, — говорит зоолог Дмитрий Титов . — Они ведь обитают в полностью антисанитарной среде, где много болезней. А понять, больна крыса или нет, невозможно. Поэтому разумнее держаться от их скопления подальше.

Корреспондент «ВМ» на свой страх и риск осмотрел стены магазина сотовой связи. Под основанием здания обнаружили четыре крысиные норки. Из одной из них показался розовый носик грызуна, который вынюхивал вкусные запахи — неподалеку работала чебуречная.

Как поясняют специалисты, ситуация очень сложная, поскольку полностью искоренить крыс можно только с помощью тотальной обработки ядом всей территории обитания грызунов. Но такие обработки проводить в условиях большого города запрещено. Выход все же есть. Как нам сообщили в управе района Нагатинский Затон, меры уже принимаются. А после уничтожения грызунов специалисты будут пристально следить за тем, чтобы они больше не появились.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Начева, первый заместитель главы управы района Нагатинский Затон:

— Управой района Нагатинский Затон были вызваны специализированные службы по дезинсекции. Они провели комплексное обследование территорий, на которых расположены торговые точки. Выявлены очаги распространения грызунов. Дезинсекторами уже проведены травля крыс и изоляция их скопления под фундаментами строений. Далее сотрудники ГБУ «Жилищник района Нагатинский Затон» систематически будут проводить мониторинг территории во избежание повторного появления грызунов. В том случае если они вновь появятся, оперативно будут приняты меры по их уничтожению.