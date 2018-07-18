Вика Цыганова едет на «Дом-2» женить Бузову

Известная исполнительница Вика Цыганова примет участие в телепроекте «Дом-2». Кроме любви, которую «строят» его участники в реалити-шоу есть много факторов, стимулирующих рейтинги: скандальные выходки участников — визитная карточка проекта.

Неужели Вика Цыганова, которая с 1990 года состоит в браке с поэтом и дизайнером Вадимом Цыгановым , решилась на новые отношения?

Нет, супружеству артистки ничего не угрожает. Новые романы Виктории не нужны. Ее решение оказаться на «Доме-2» продиктовано совсем другими причинами, пишет Утро.ру . На фестивале искусств «Славянский базар в Витебске » она призналась журналистам, что в первую очередь хочет «говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре».

Фото: u-f.ru В некоторых участниках Цыганова видит проблемных личностей, и она готова посмотреть, как они живут, чтобы лучше понять их и помочь. По мнению певицы, главным образом помощь нужна Ольге Бузовой. Девушка, считает она, «так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание». Ее нужно переодеть и тогда она сможет найти себе мужа, и Виктория уверена, что с задачей справится.

Известно, что совет поучаствовать в жизни «Дома-2» артистке дала режиссер Валерия Гай Германика, которая сейчас работает на православном канале «Спас».

А Вике Цыгановой стоит поторопиться с воздействием на Бузову, если она действительно намерена взять над ней шефство. Выбрать новую одежду скоро будет трудно, так как экс-телеведущая «Дома-2» от нее постепенно отказывается. Недавно она в очередной раз шокировала подписчиков и поклонников изрядно откровенным фото в минимальном кружевном боди.