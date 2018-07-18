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Вика Цыганова едет на «Дом-2» женить Бузову
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Вика Цыганова едет на «Дом-2» женить Бузову 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известная исполнительница Вика Цыганова примет участие в телепроекте «Дом-2». Кроме любви, которую «строят» его участники в реалити-шоу есть много факторов, стимулирующих рейтинги: скандальные выходки участников — визитная карточка проекта.
Неужели Вика Цыганова, которая с 1990 года состоит в браке с поэтом и дизайнером Вадимом Цыгановым, решилась на новые отношения?
Нет, супружеству артистки ничего не угрожает. Новые романы Виктории не нужны. Ее решение оказаться на «Доме-2» продиктовано совсем другими причинами, пишет Утро.ру. На фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» она призналась журналистам, что в первую очередь хочет «говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре».
Фото: u-f.ru  В некоторых участниках Цыганова видит проблемных личностей, и она готова посмотреть, как они живут, чтобы лучше понять их и помочь. По мнению певицы, главным образом помощь нужна Ольге Бузовой. Девушка, считает она, «так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание». Ее нужно переодеть и тогда она сможет найти себе мужа, и Виктория уверена, что с задачей справится.
Известно, что совет поучаствовать в жизни «Дома-2» артистке дала режиссер Валерия Гай Германика, которая сейчас работает на православном канале «Спас».
А Вике Цыгановой стоит поторопиться с воздействием на Бузову, если она действительно намерена взять над ней шефство. Выбрать новую одежду скоро будет трудно, так как экс-телеведущая «Дома-2» от нее постепенно отказывается. Недавно она в очередной раз шокировала подписчиков и поклонников изрядно откровенным фото в минимальном кружевном боди.
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