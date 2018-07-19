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«Наполи» удивил дизайном новой игровой формы для вратарей
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«Наполи» удивил дизайном новой игровой формы для вратарей 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Именно в такой экипировки в сезоне 2018/2019 будут играть стражи ворот неаполитанцев.
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