Дмитрий Азаров: «Стоит задача выработать комплексную долгосрочную стратегию развития региона»

Сессия стала первыми из семи мероприятий, в ходе которых планируется разработать предложения, которые войдут в стратегию развития Самарской области . Инициатором такого формата работы выступил Дмитрий Азаров

Главная задача всех тематических сессий — выработка предложений в долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия лидерства».

Работа по формированию долгосрочных целей развития сегодня ведется во всех муниципальных образованиях области, стратегические сессии прошли во всех городах, во всех сельских районах, во многих поселениях. Все это сформирует общую единую стратегию развития региона.

Запланированные на следующие недели региональные сессии, которые станут точками сборки всех идей, по всем направлениям, в течение полугода обсуждались с людьми. «Наши цели во многом определены посланием президента страны Владимира Путина , майскими указами главы государства. Это и повышение качества жизни граждан, основываясь на подъеме экономики, развития социальной сферы, прорывного технологического развития. Все они сформулированы на федеральном уровне. Перед нами стоит задача определить конкретные шаги, которые необходимо сделать на уровне региона, чтобы поднять благосостояние граждан и сформировать основы для опережающего развития», — обращаясь к участникам пленарного заседания сессии «Комфортная среда», сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что абсолютно всем — чиновникам, коммунальщикам, общественникам — необходимо собирать не очередные ведомственные планы на год, а выработать комплексную долгосрочную стратегию развития региона, которая станет ключевым ориентиром для принятия социально-экономических планов, программ на годы вперед.

"Мы должны выстроить единую, гармоничную целостную систему управления результатом. И эту работу делать без муниципалитетов, без всех жителей региона просто невозможно. Любая стратегия, разработанная чиновниками, не будет реализована, заведомо обречена на неудачу. Именно поэтому всем главам муниципальных образований, депутатам поставлена задача— максимально вовлечь людей. Русская пословица говорит — одна голова хорошо, а две лучше. Мы должны посоветоваться с людьми, выработать оптимальные решения", — подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров отметил важность того факта, что в стратегических сессиях участвуют эксперты, профессионалы из разных регионов нашей страны, ведущие специалисты федеральных министерств и ведомств, Государственной думы, Совета Федерации : «Эти люди являются носителями уникальных системных знаний по развитию той или иной отрасли в нашей стране. Они являются ведущими экспертами и могут оценить предложения, которые мы вырабатываем здесь вместе с жителями Самарской области. И сегодня проведена первая такая сессия».

Ее темой стало качество жизни. По мнению Дмитрия Азарова — это определяющий фактор развития региона: «Многие наши города и села на протяжении многих лет рассматривались как место работы, это касается и столицы региона, и Тольятти . Наша задача — откликаясь на вызов времени, на чаяния людей, сделать наши города и села комфортными для проживания, чтобы люди связывали свое будущее, будущее своих детей с нашим регионом».

Руководитель области назвал главным конкурентным преимуществом любого региона его жителей, которые являются носителями знаний, таланта, энергии, которые способны задавать темп опережающего развития любого муниципального образования любого региона, а, значит, и всей нашей страны.

Для того, чтобы люди связывали свое будущее с Самарской областью, необходимо создать для них комфортные условия во всех смыслах — благоустройство, жилье, экологическая обстановка, последняя сама по себе является многоаспектной задачей: питьевая вода, очистка стоков, чистота водоемов и реки Волги, сбор и утилизация отходов, чистота воздуха.

"Все это и формирует качество, удобство среды проживания. И именно поэтому первая стратегическая сессия посвящена главной задаче, задаче сохранения главного богатства нашего региона — наших жителей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди первоочередных задач, требующих решения, обозначенных главой региона и широко обсуждавшихся в ходе дискуссии, — управление жилищным фондом. По словам главы региона, социологические исследования показывают, что большая часть населения области не удовлетворены работой управляющих компаний, непрозрачностью платежей.

"Значит, перед нами стоит стратегическая задача — помочь выстроить взаимовыгодные, прозрачные и равноправные отношения жильцов с управляющими компаниями, как непременные условия качественного улучшения работы ЖКХ. Мы должны задать четкие стандарты управления жилым фондом и создать систему контроля за их соблюдением. Кстати, во многих регионах уже так сделано", — поставил задачу глава региона.

Часть таких механизмов, кстати, уже разработана. Например, одним из ее инструментов может стать модельный договор управления многоквартирными домами. Дмитрий Азаров добавил, что, реформируя систему ЖКХ, необходимо ориентироваться на самые современные технологии в управлении всей коммунальной инфраструктурой, выстраивать стратегию в данном направлении необходимо, ориентируясь на цифровые платформы, способные в реальном времени реагировать на потребности людей, регулировать работу системы.

Стратегической задачей, уверен глава региона, является обеспечение благоприятных условий для максимального привлечения инвесторов в сферу ЖКХ и совместного наведения порядка в коммунальной сферы. Уже сегодня на территории Самарской области заключено и реализуется 18 концессионных соглашений по объектам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На начало этого года объем инвестиций в ЖКХ концессионеров составил 1,34 млрд рублей. «Серьезные средства, но мы здесь только в начале пути», — заметил глава региона.

Оксана Демченко добавила, что инвестор охотно приходит в систему ЖКХ. «Количество концессионных соглашений по стране по сравнению с 2014 годом выросло со 112 до 2,5 тысяч. Замечу, что на тех объектах, куда зашел инвестор, произошло ощутимое снижение и потерь, и аварийности в сфере водоснабжения и теплоснабжения от 18 до 40%. Это означает, что качество услуги улучшается», — добавила представитель Минстроя РФ.

Особую роль в формировании современного облика наших населенных пунктов призван сыграть беспрецедентный по свои масштабам проект «Формирование комфортной городской среды». «Это очень современный и своевременный, нужный проект. Сегодня эта программа охватила буквально всю нашу страну. Придание нового, современного облика привычным территориям проживания, создание условий для досуга молодежи, семей, людей старшего поколения способствует многим позитивным изменениям и формированию чувства хозяина своей территории», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что в идеологию проекта было заложено условие — планы благоустройства должны формироваться непосредственно людьми, живущими на данной территории. «В своем послании президент страны Владимир Владимирович Путин специально подчеркнул — дело принципа, чтобы в принятии решений участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь», — сказал Дмитрий Азаров.

В Самарской области эти процессы, по словам главы региона, проявились в полной мере. Люди активно включились в обсуждение планов благоустройства своих городов и поселков, а затем приняли участие в рейтинговом голосовании за конкретные проекты.

"Городская среда Самарской области всегда отличалась большой активностью людей. У региона самый большой в стране показатель по рейтинговому голосованию за благоустройство общественных пространств — всего проголосовало более 947 тыс. человек, поэтому Самарская область — один из лидеров", — добавляет Оксана Демченко.

Она заметила, что Самарская область всегда претендовала на лидерство и новизну при реализации проектов по формированию городской среды. В качестве примера директор департамента федерального минстроя привела фестиваль " Том Сойер фест". Самара смогла предложить уникальный опыт по сохранению исторических зданий в другие регионы, и теперь этот проект успешно реализуется в 10 городах России

Идеи по развитию жилищно-коммунальной отрасли Самарской области обсуждали на 5 тематических секциях. Так, участники секции «Совершенствование системы управления жилфондом» предлагают внедрить в регионе единый стандарт управления многовартирными жилыми домами (МКД).

Секция «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ» выступила с предложением доработать процедуру заключения концессионных соглашений. В частности, после того, как инвесторы берут на баланс коммунальную инфраструктуру, их налогооблагаемая база сильно растет и не всегда покрывается тарифами. Предлагается создать для субъектов концессионного соглашения льготное налогообложение.

Участники секции «Современная ситуация в сфере обращения с ТБО» сделали акцент на том, что в области необходимо создавать экотехнопарки и предприятия по переработке отходов. В противном случае, к 2020 году в губернии останется всего 50% площадок для складирования мусора.

А работавшие на секции «Комплексный подход к градостроительству как фактор формирования новой жилой среды» специалисты считают, что в регионе нужно строить целые комплексы доступного жилья вместо точечной застройки. Рассматривались и варианты строительства новых населенных пунктов, например, небольшого городка в зоне развития Самарско-Тольяттинской агломерации.