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«Не всегда проблема в ливнёвых колодцах»: Силанов о подтоплении калининградских улиц
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«Не всегда проблема в ливнёвых колодцах»: Силанов о подтоплении калининградских улиц 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Причины подтопления улиц Калининграда после обильных дождей не всегда связаны с состоянием ливнёвых колодцев. Об этом журналистам рассказал глава города Алексей Силанов в ходе рабочего выезда во вторник, 18 июля.
“За время ливневых дождей в единую диспетчерскую службу города поступило 15 сигналов от жителей города. Я выезжал в подтопленные районы, в большинстве из них вода сошла за час. Это говорит о том, что не всегда проблемы подтоплений связаны с ливнёвыми колодцами. Сегодня эта тема стала предметом утреннего анализа с участием руководства комитета городского хозяйства. Необходимо еще раз обследовать систему ливнёвой канализации и устранить все проблемные места. Везде, где вода не сошла, работают муниципальные службы”, — сказал глава города.
Силанов также уточнил, что самыми проблемными оказались участки, где проводились дорожные работы.
Во вторник в Калининграде и области прошли сильные ливни. Вода затопила дороги, парковки, дворы и детские площадки. Подписчики поделились с «Клопс» фотографиями последствий стихии.
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