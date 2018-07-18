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Школьников и детсадовцев будут кормить чипированными продуктами
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Школьников и детсадовцев будут кормить чипированными продуктами 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В настоящее время в Совете Федерации разрабатывается новый законопроект о детском питании, который подразумевает обязательное чипирование продуктов, поставляемых в школы и детские сады. Об этом сегодня сообщают "Известия".
Предполагается, что данная мера поможет снизить количество фальсифицированной продукции на рынке, а возможно и полностью избавиться от неё. По словам заместителя начальника санитарного отдела Роспотребнадзора Галины Яновской, с помощью чипа можно будет определить, где и из чего изготавливался конкретный продукт. Для этого достаточно лишь сканировать его смартфоном.
Сообщается, что внедрение новой технологии не увеличит стоимость питания. Правда, не уточняется, насколько это безопасно для человеческого здоровья. Законопроект планируется внести в Государственную Думу уже на следующей неделе.
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