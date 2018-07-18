Школьников и детсадовцев будут кормить чипированными продуктами

В настоящее время в Совете Федерации разрабатывается новый законопроект о детском питании, который подразумевает обязательное чипирование продуктов, поставляемых в школы и детские сады. Об этом сегодня сообщают "Известия"

Предполагается, что данная мера поможет снизить количество фальсифицированной продукции на рынке, а возможно и полностью избавиться от неё. По словам заместителя начальника санитарного отдела Роспотребнадзора Галины Яновской, с помощью чипа можно будет определить, где и из чего изготавливался конкретный продукт. Для этого достаточно лишь сканировать его смартфоном.