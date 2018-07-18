Moody's улучшило прогноз по рейтингам казахстанской «дочки» Сбербанка до «стабильного»

АЛМА-АТА, 18 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов казахстанского дочернего банка (ДБ) Сбербанка в иностранной и национальной валютах на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингам с «негативного» на «стабильный», сообщило агентство.

"Изменение прогноза обусловлено главным образом улучшением качества активов и обеспечения резервами ДБ АО «Сбербанк», — говорится в пресс-релизе агентства.

Соотношение проблемных займов к валовому ссудному портфелю в банке снизилось до 26% на конец первого квартала текущего года с 31% на конец 2017 года и 35% на конец 2016 года. «Мы ожидаем, что этот показатель продолжит снижаться в течение следующих 12-18 месяцев, поскольку, как мы считаем, новые кредиты банка будут более высокого качества в связи со стабилизацией операционной среды», — поясняется в сообщении Moody's.

Агентство также отмечает, что показатель резервирования в банке вырос до 53% на конец первого квартала 2018 года с 42% на конец 2017 и 31% на конец 2016 годов, что демонстрирует выросшее качество капитала банка.

"Долгосрочные депозитные рейтинги ДБ АО «Сбербанк» на уровне Ba3 включают очень высокую вероятность поддержки со стороны материнской структуры — Сбербанка России (Ba1, «позитивный»), в связи с чем рейтинги банка на три пункта превышают его базовую оценку кредитоспособности — b3", — поясняется в пресс-релизе.