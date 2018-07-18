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В Израиле планируют ужесточить запрет на бесплатные пластиковые пакеты в магазинах
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В Израиле планируют ужесточить запрет на бесплатные пластиковые пакеты в магазинах 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Израиля намерены полностью запретить бесплатную раздачу пластиковых пакетов во всех торговых точках на территории еврейского государства. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Издание отмечает, что министерство по вопросам защиты окружающей среды страны настроено в этом отношении весьма решительно после ошеломительного успеха аналогичной инициативы в отношении крупных магазинных сетей. В Израиле с 1 января 2017 года был введен запрет на бесплатную раздачу одноразовых сумок в сетевых торговых точках, и за них была введена символическая плата в размере 10 агор (одна десятая шекеля, около полутора рублей). В результате использование одноразовых пакетов в сетевых супермаркетах в стране уменьшилось на 80%, а за весь 2017 год эта мера позволила сократить на 7 тыс. тонн количество пластиковых отходов.
Вместе с тем, введенный в 2017 году запрет касается только торговых сетей. Магазины одежды и электроники, аптеки и небольшие продуктовые лавки до сих пор могут выдавать покупателям одноразовые пакеты и сумки. Тем не менее, общее потребление этого товара в Израиле в 2017 году сократилось на 53% в сравнении с периодом до введения ограничений. То есть, среднестатистический израильтянин использовал на протяжении 2016 года 325 пакетов, а в 2017 — уже лишь 171.
Успех экологической инициативы привел к тому, что в профильном министерстве планируют ввести «полный запрет на бесплатную раздачу одноразовых пластиковых пакетов» и «ограничить производство и ввоз одноразовых пластиковых упаковок», указывает газета Yedioth Ahronoth.
Закон о плате
В конце марта 2016 года Кнессет (парламент Израиля) принял закон о запрете бесплатных одноразовых пакетов в торговых сетях. Ранее каждый год израильтяне использовали около 2,5 млрд пластиковых сумок, 60% которых поступали из торговых сетей. Сейчас для контроля торговые сети обязаны указывать на чеках количество и стоимость выданных упаковок, а также подавать ежеквартальный и ежегодный отчеты по обороту этого товара.
Министерство по вопросам защиты окружающей среды Израиля начало бороться с бесплатной раздачей полиэтиленовых сумок еще в 2008 году. Тогда ведомство предложило запретить их бесплатную выдачу, а каждая торговая точка должна была ввести в ассортимент плотные многоразовые пластиковые упаковки, которые предлагалось продавать потребителям. Но проект был свернут.
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