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«Тольяттиазот» переобучит людей старше 50 лет
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«Тольяттиазот» переобучит людей старше 50 лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
«Тольяттиазот» объявил о старте с января 2019 года масштабного проекта для жителей Тольятти и Самарской области старше 50 лет. Соответствующую информацию распространила пресс-служба компании.
Проект предлагает людям старшего поколения, заинтересованным в новой работе или трудоустройстве, возможность обучения по следующим направлениям: иностранный язык, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, административная поддержка офиса или предприятия. Также будет предоставлена возможность прохождения специальных адаптационных и профориентационных программ для дальнейшего трудоустройства по выбранной специальности.
Данная инициатива родилась после того, как «Тольяттиазот» провел исследование среди жителей Тольятти в возрасте от 50 до 70 лет. В соответствии с его результатами, более 30 процентов людей предпенсионного возвраста четко обозначили свое желание продолжить работу, а 59 процентов проявили интерес к обучению новым специальностям. Среди желающих получить новые знания около 60 процентов считают, что дополнительное образование даст им возможность трудоустроиться или поменять работу.
«Государством объявлены планы по повышению пенсионного возраста, которые затрагивают большую часть трудоспособного населения. Важнейшая задача ответственных работодателей — помочь людям подготовиться к переменам», — отметил в связи со стартом новой инициативы председатель совета директоров «Тольяттиазота» Петр Орджоникидзе.
Срок обучения в рамках образовательной инициативы ТОАЗа составляет от 6 месяцев до года. Обучение будут вести приглашенные преподаватели, работники Центра подготовки и повышения квалификации кадров (ЦПиПКК), который действует на предприятии с 1980 года, ведет обучение и переподготовку по 98 программам и с 2015 года имеет бессрочную лицензию на право оказания образовательных услуг, а также работники «Тольяттиазота».
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