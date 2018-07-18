«Дом.рф» и КБ «Стрелка» учредили платформу «Города будущего»

МОСКВА , 18 июл — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» и КБ «Стрелка» учредили платформу «Города будущего», которая должна стать инструментом развития городских технологий в России

"Платформа является связующим звеном между городскими администрациями, экспертным сообществом, технологическими партнерами и компаниями, предлагающими инновационные решения", — говорится в совместном пресс-релизе учредителей.

Как отмечается в нем, городские технологии (urbantech) — это новое направление городского развития, основанное на взаимодействии пользователей, пространства, процессов и технологий и служащее решению проблем, с которыми города столкнутся в ближайшие десять лет.

В частности, с помощью платформы, планируется внедрять лучшие решения, обеспечивающие рост конкурентоспособности российских городов, развитие рынка технологий, экспансию российских компаний на глобальный рынок технологий в сфере городского развития, указывается в сообщении

В состав платформы входят десять лабораторий, занимающихся выявлением проблем и сопровождением разработки решений по десяти ключевым направлениями городского развития, сообщается в пресс-релизе

"Платформа «Города будущего» взаимодействует с партнерами — технологическими и инжиниринговыми компаниями, которые являются глобальными и национальными лидерами в своих областях. Главными адресатами деятельности платформы являются города. Поэтому особую роль в его деятельности занимают муниципальные власти. Одновременно с этим платформа формирует филиалы в этих городах, при возможности на базе имеющихся там технопарков, инновационных центров и т.п. ", — говорится в нем.

Как добавляется в сообщении, пилотный период проекта продлится до 2022 года.