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Владимир Петросян: Москвичи старшего возраста следят за современными тенденциями
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Владимир Петросян: Москвичи старшего возраста следят за современными тенденциями 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
ЭКСКЛЮЗИВ "ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ". Проект «Московское долголетие», помогающий москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания и творчески развиваться, появился в столице не так давно, но уже пользуется огромной популярностью.
Корреспондент «ВМ» узнала у руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Петросяна, какие результаты сейчас принес проект и какие планы намечены в рамках его реализации.
Владимир Аршакович, какие плоды принес проект «Московское долголетие» с начала его открытия?
— Программа «Московское долголетие» востребована москвичами, но о результатах говорить пока рано, поскольку мы начали эту работу 1 марта этого года. Для более детального анализа создана лаборатория «Активного долголетия» на базе Московского научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинской экологии (МНИИМЭ). В нее вошли представители научного сообщества Москвы — ведущие ученые в области здравоохранения, образования, социологии, психологии. Они будут анализировать, как работает программа и каким образом она влияет на качество жизни москвичей.
Какие планы намечены в ближайшее время в рамках реализации «Московского долголетия»?
— Сегодня в проекте принимают участие 1043 организации, 101 из них — некоммерческие и частные компании. На сегодняшний день этого нам достаточно, потому что участниками «Московского долголетия» уже стали 115 тысяч москвичей. Основные направления — физическая активность (куда входит скандинавская ходьба и общая физическая подготовка), образовательные программы (английский язык, «Серебряный университет», компьютерная грамотность), творчество (песни, танцы, рисование). Но москвичи уже поднимают вопросы об увеличении количества активностей и даже вышли с этим предложением к мэру Москвы Сергею Собянину.
Нам дано поручение расширить программу, и мы сегодня вместе с общественным советом «Московского долголетия» будем думать над тем, какие возможности есть у города с учетом пожеланий горожан. Дело в том, что мы составляли проект таким образом, чтобы площадки для его реализации имелись в каждом районе, в шаговой доступности для москвичей. Чтобы расширить программу, нам нужно проанализировать имеющиеся возможности и создать новые площадки во всех административных округах.
Какие отзывы оставляют сами москвичи о проекте «Московское долголетие»?
— Работает горячая линия, её номер +7— (495)-221-02-82. На неё поступило более 50 тысяч отзывов, 90 процентов из них — положительные, в основном это благодарности граждан и новые предложения москвичей.
Кстати, есть мнение, что представители старшего поколения сегодня мало знакомы с современными тенденциями, — например, не заказывают такси в специальном приложении, а по привычке останавливают машину на улице.
Я с этим мнением не совсем согласен. Москвичи старшего возраста следят за тенденциями и умеют пользоваться различными интернет-приложениями. Свыше 30 тысяч человек прошли курсы обучения компьютерной грамотности в рамках программы «Московское долголетие». На этих занятиях мы не просто учим людей обращаться с компьютером, но и показываем, как ориентироваться на порталах государственных услуг, как в электронном виде подать заявление и оплатить счета, как работать с электронными приложениями и так далее.
Показатель продолжительности жизни в столице сейчас приближается к отметке в 78 лет. Что влияет на это?
— На увеличение продолжительности жизни влияет изменение городской среды, развитие здравоохранения, уровень социальной защиты москвичей и в том числе общественное сознание. В Москве за последние четыре года продолжительность жизни выросла до 78 лет. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести продолжительность жизни в целом по России до 80 лет. В столице мы планируем решить эту задачу за четыре года.
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