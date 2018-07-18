Первому флагманскому офису «Мои документы» исполнилось полгода

Флагманский офис «Мои документы» Центрального округа принимает москвичей уже полгода. Офис отличается расширенным перечнем услуг, дополнительными сервисами, более просторной площадью и графиком работы в ритме большого города, удобном даже для тех, кто работает допоздна — флагман открыт с 10 утра до 10 вечера.

Всего же за полгода во флагмане зафиксировано около 50 тысяч обращений — практически каждый пятый заявитель обращался за регистрацией авто. Второй по популярности оказалась услуга по регистрации прав собственности (более 7,5 тысячи обращений). Также во флагмане регулярно проходят полезные мастер-классы и лекции: всего уже около 70 мероприятий, которые посетили почти 1,5 тысячи человек.

Напомним, второй флагманский офис «Мои документы» начал работать по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1. Он находится в двух минутах ходьбы от станции метро «Теплый Стан» на Юго-Западе столицы. Центр оформлен в фирменном стиле офиса «Мои документы», но есть у него и особенности. Среди них инфоматы с объявлениями, бланками и информацией об услугах, а также кресла с USB-зарядками. Для маленьких посетителей сделали большую детскую зону с интерактивными играми, для любителей чтения — уголок обмена книгами с диванами и пуфами. Кроме того, во флагмане открыт конференц-зал для совещаний, лекций, встреч с жителями.