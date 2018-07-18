Работа лондонского аэропорта Хитроу была нарушена из-за пожарной сигнализации

ЛОНДОН, 18 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Срабатывание пожарной сигнализации привело в среду к кратковременному перебою в работе лондонского аэропорта Хитроу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель крупнейшей воздушной гавани Европы.

"В Хитроу произошло срабатывание системы пожарной сигнализации, что на короткое время негативно отразилось на операциях на летном поле. Мы приносим извинения за любые неудобства, которые это доставило. Экстренные службы отреагировали в соответствии с нашими стандартными процедурами, осуществление пролетов начинает возобновляться", — сказала представитель воздушной гавани.

Ранее британские СМИ сообщили, что в результате срабатывания пожарной сигнализации в аэропорту был эвакуирован персонал диспетчерской вышки, в результате чего отправка и прием всех рейсов были приостановлены.