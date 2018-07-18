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Семь НКО Чечни получили гранты главы республики на сумму 3 млн рублей
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Семь НКО Чечни получили гранты главы республики на сумму 3 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 18 июля. /ТАСС/. Семь некоммерческих организаций получили грант, учрежденный главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на сумму 3 млн рублей из 30 подавших заявки на получение гранта в регионе. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства региона Рустам Абазов.
"В марте 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров учредил грант для поддержки социальных и общественно-политических проектов НКО. Из 30 поступивших к нам проектов конкурсная комиссия определила семь победителей, которые получат государственную поддержку в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, еще один дополнительный проект, предполагающий создание цеха резьбы по дереву для обучения десяти человек-инвалидов, получил 300 тыс. от фонда имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций", — отметил собеседник агентства, добавив, что общий объем финансирования составит 3 млн рублей.
В числе победителей — проекты, предполагающие проведение образовательных мероприятий по оказанию первой помощи, знакомство с культурой народа, с религиозными деятелями и информационные встречи с председателями советов многоквартирных домов с участием экспертов в сфере ЖКХ.
"Также победил проект создания духовно-образовательного лагеря для трудных подростков. В номинации «Социальное обслуживание и социальная поддержка» мы отобрали проект по организации мероприятий для слепых и слабовидящих, в том числе составление специального путеводителя-атласа. Главные критерии отбора актуальность и социальная значимость", — отметил Абазов.
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